Жизнь в сервизе «Мадонна»

Дизайнер Оксана Ярмольник о своих чувствах при взгляде на интерьеры начальника ГИБДД Ставрополья.

Если б я захотела, как дизайнер, вот так вот все сделать, мне было бы невероятно трудно. Просто потряс санузел с золотым унитазом и биде: где, где все это можно найти?!

Вкус это ведь не просто выбор предметов, материалов, красок — в нем всегда есть элемент идеологии, статусность.

Конечно, у этой страсти к тотальной позолоте, у такого представления о прекрасном — глубокие корни. Это, прежде всего, история и география. Естественно, Азия, но не только. Вот я и еще многие долго жили в Советском Союзе. В советское время, когда люди существовали очень бедно, пределом мечтаний, идеалом изящного был сервиз «Мадонна». Привезенный из ГДР. Позолоченный изнутри.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Это было самое прекрасное, что мог на бытовом уровне вообразить среднестатистический советский человек. И даже некоторые представители интеллигенции мечтали о таком сервизе.

И эта чудесная ставропольская архитектурная постройка полковника ГИБДД, извне похожая на большой сортир, внутри — сервиз «Мадонна».

Говорят, Феллини, впервые попав на ВДНХ, на вопрос «Ну как вам?» — ответил: «Это просто бред пьяного кондитера!» А тут бред начальника ГИБДД Ставропольского края. Наверное, что-то, воплотившееся в этот бред, он видел по телевизору, что-то на отдыхе в Турции, что-то на фантиках конфетных. И в его воспаленном примерами мозгу все это преобразовалось в такую красоту: жуткую мешанину из фильмов про цыганских баронов, сказок Роу и родительских мечтаний о сервизе.

И прямо хочется сказать слово в защиту дворца Путина в Геленджике, который всем показал Навальный.

Если у начальника ГИБДД, у полковника такое жилье, какое, собственно, должно быть у президента? Верховного главнокомандующего? Это ж логично. Все же он президент уже много лет, ему людей надо принимать. Ну а что, он должен в однокомнатной квартире в Измайлове жить? Померкло, померкло впечатление от Геленджика. И уже думаешь: ну а чего президенту не жить в домике у моря, построенном со вкусом? В такой стране-то?

Сейчас все возмущались Ольгой Бузовой на сцене МХАТ Горького.

Но недаром же перекупщики и спекулянты на спектакль с ее участием предлагали билеты по 75 тысяч. Людям нравится! Золотой унитаз, Бузова и чтоб внутри дома было как внутри сервиза — все вызолочено!

А если серьезно, то так же, как талантливому оперному певцу трудно и невозможно петь фальшиво, так и настоящему дизайнеру или сценографу если и придет такое в голову, то он должен будет прямо через себя переступить, изломать свое чувство стиля. Притом что все знают: живем в параллельных мирах; таких домов в РФ много, просто мы их не видим.

Но у нас ведь только «как надо» объясняют, а «как не надо» — никто не показывает. Например, есть программа на телевидении, где учат людей комплектовать гардероб. Сидят три чучела, одна в вечернем коктейльном платье, в утренней программе, другая увешана бижутерией с головы до ног, под столом не видно, но, наверное, у нее и там украшения, третий — весь в мебельных тканях. И учат, как одеваться. Я иногда еду за рулем, смотрю на людей, идущих по улице, и думаю: «Боже! Вот девушка наверняка смотрит эту программу, нарядилась, пошла на работу!..»

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Доложите на обстановку!

В Ставрополье у задержанного главы ГИБДД нашли роскошный дом с золотым унитазом

Однажды летала в Киев, меня пригласили на консультацию высокопоставленные люди. Привели в дом уже построенный, полностью законченный, с отделкой и говорят: вот все по проекту, но нам чего-то кажется немножко у нас не так…

Это было приблизительно, как у этого гаишника: с росписью на потолках, на стенах, но одна комната была кинозал. Там потолок, стены и пол были оббиты искусственным мехом. Красным. С длинным-длинным ворсом. То есть в одних комнатах лепнина, колонны, интерьер решен в стиле барокко с золочением, наборный паркет, а рядом маленькая дверца, и ты заползаешь в кинозал с красным мехом… Я такого не придумала бы даже с температурой 39! Улетела, потрясенная. Самое ужасное: у меня села батарейка в телефоне, и я не могла это сфотографировать.

Но! Возможно, если я бы кому-то из своих заказчиков сделала такой кинозал, оббила бы его мехом с длинным ворсом красного цвета, уверена: журнал АD точно бы опубликовал и написал про оригинальное решение, достойное Филиппа Старка.

Полковник тоже мечтал о барокко.

Но то, что, с его точки зрения, дорого, на самом деле золоченая дешевка. Вещи, которыми этот дом набит, дорогие и одновременно дешевые —

такое все китайско-турецкое. Покрытое сусальным золотом, таким красят оградки на кладбище.

Ставропольский малообразованный жулик создал своей портрет в интерьере. Еще в комплекте должна быть золотая челюсть. И вспоминаешь старый, но, как видим, не стареющий анекдот про нового русского, который пришел в Эрмитаж, огляделся и сказал: «Чистенько! Но бедненько».

Оксана Ярмольник

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