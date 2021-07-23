Джилл Байден, Эммануэль Макрон, князь Альбер и другие на открытии Олимпиады в Токио

Сегодня, в 14:00 по московскому времени на Японском национальном стадионе началась церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр. О старте Олимпиады-2020 объявил император Японии Нарухито. Также спортсменов поприветствовал Томас Бах, президент МОК. После этого шесть японских спортсменов вынесли олимпийский флаг на стадион. Олимпийский огонь на стадионе зажгла теннисистка Наоми Осака.

Томас Бах, президент Международного олимпийского комитета

Парад спортсменов по традиции открыли члены сборной Греции, а замыкали шествие хозяева Игр — японцы. Российская делегация (в окончательный состав сборной вошли 335 человек) также приняла участие в параде спортсменов. Знаменосцы команды – олимпийские чемпионы Софья Великая и Максим Михайлов – шли под музыку Первого концерта Петра Чайковского. Спортивный арбитражный суд (СAS) наложил санкции на российскую сборную и поэтому наши спортсмены будут выступать под флагом и названием Олимпийского комитета России (ОКР) и без гимна Российской Федерации.

Сборная России на параде спортсменов

Олимпиада в Токио стала самой дорогой за всю историю проведения игр и обошлась японской казне в рекордные 15 миллиардов долларов. По большей части это случилось из-за вынужденного переноса Олимпиады. Игры в Токио были запланированы на прошлое лето, но из-за пандемии коронавируса МОК принял решение провести соревнования через год. По той же ковидной причине Олимпиада проходят с максимальными ограничениями. Например, по решению организаторов на соревнованиях в рамках Игр не будет иностранных болельщиков, а местных зрителей допустят не везде, — только на стадионы в префектурах Мияги, Ибараки и Сидзуока. В других шести японских префектурах, включая Токио, соревнования пройдет при пустых трибунах.

Наоми Осако зажигает олимпийский огонь на церемонии открытия Олимпиады-2020

Из-за ковидных ограничений и на открытии присутствовало лишь 950 официальных лиц, не считая членов делегаций. Среди них и главы государств – президент Франции Эммануэль Макрон, как представитель страны, которая следующая примет Олимпиаду в 2024 году. Первая леди США Джилл Байден тоже была на арене не просто так, Олимпиада-2028 пройдет в Лос-Анджелесе.

На VIP-трибуне также был замечен действующий член Международного олимпийского комитета и возглавляет Олимпийский комитет князь Монако Альбер. Его визит в Японию анонсировали ранее, последние годы Альбер не пропускает ни одной Олимпиады.

Правда, в этот раз к нему, как обычно, не смогла присоединиться супруга – княгиня Шарлен. Как известно, сейчас она находится в Южной Африке, откуда не может никуда полететь из-за инфекции уха. Княгине пока все еще противопоказаны перелеты. Возможно, княгиня станет гостьей церемонии закрытия – Олимпиада в Японии продлится до 8 августа.