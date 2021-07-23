Рубашки от Рихтера, ботинки в честь Баския: дайджест fashion-новостей недели

Bvlgari

На Вандомской площади, в самом сердце Парижа, Bvlgari представил флагманский бутик по проекту Питера Марино. Архитектор создал новую концепцию и архитектурный стиль с опорой на римские корни и культурное наследие Дома.

Bvlgari родился как римский ювелирный Дом 137 лет назад, и наша неизменная миссия – продолжать удивлять мир своим беспримерным мастерством в создании великолепных творений. Мы гордимся тем, что построили новый дом в мировом центре Высокого ювелирного искусства и являемся здесь единственным итальянским ювелиром, обладающим неповторимым стилем, ноу-хау и творческим видением,

– отметил Жан-Кристоф Бабен, генеральный директор Bvlgari. В дополнение к галерее высокого ювелирного искусства предлагается испытать новый опыт ювелирного ателье. Впервые выделенная зона с динамичными витринами демонстрирует виртуозность ювелиров Bvlgari.

Chanel

Вплоть до 16 сентября в концепт-сторе Aizel будут представлены часы из капсульной коллекции Chanel Electro с дизайном, вдохновленным техно-музыкой. В основу дизайнерского решения новой часовой коллекции положен контраст черного и белого с ярким цветом. Цвет зажигает на фоне белого, насыщенный черный, в свою очередь, делает соседние цвета еще ярче.

Эту капсульную коллекцию я задумал, как концертную программу, где главные звезды по очереди выходят на сцену и исполняют трибьют техно,

– объясняет Арно Шастен, директор креативной студии Chanel Watches. Часы из капсульной коллекции будут представлены в концепт-сторе Aizel, на сайте, в мобильном приложении и бутиках. Модель Première Electro с 9 по 16 сентября будет продаваться эксклюзивно в Aizel.

Hublot

Hublot и лондонская тату-студия Sang Bleu представляют новые модели из керамики — три лимитированные серии часов Big Bang в синем, сером и белом цветах.

Выпуск часов Sang Bleu II All Black в версии из керамики в прошлом году позволил нам перейти на следующий этап в работе со студией Sang Bleu, с которой мы сотрудничаем на протяжении пяти лет. Три новые модели знаменуют собой еще одну страницу в нашей истории. Они являются логическим продолжением оригинальной версии All Black и открывают новые перспективы для этой модели, которая до сих пор остается уникальной. Объемная архитектура этих часов в новой версии получает свежее прочтение,

– говорит Рикардо Гвадалупе, генеральный директор Hublot. Каждая из новых версий Big Bang Sang Bleu II будет выпущена ограниченной серией из 200 экземпляров. Эти модели объединяет корпус диаметром 45 мм, полностью выполненный из высокотехнологичной керамики, в который заключен мануфактурный автоматический хронограф UNICO. Часы состоят из 330 деталей и имеют функцию Flyback и 3-дневный запас хода.

Chapurin

Бренд Chapurin представляет лимитированную коллекцию из семи белых рубашек на каждый день недели, созданную в соавторстве с представителями разных направлений современного искусства. Рубашки можно приобрести отдельно или полным комплектом. В проекте Chapurin diary приняли участие композитор и музыкант Кирилл Рихтер, актер Гладстон Махиб, иллюстратор из Перми Настя Ковтун, фотограф Алексей Колпаков, стрит-арт художник Евгений Выгузов, хореограф Максим Севагин и танцовщица Большого театра Станислава Постнова. Каждый из героев выбрал день в “неделе Chapurin” и разработал свой вариант дизайна рубашки, сконструированной мастерами бренда. Коллекция представлена в бутике в Москве до начала осени.

MONOCHROME

Линейка LIFE – благотворительная инициатива бренда MONOCHROME, направленная в поддержку Благотворительного Фонда Константина Хабенского, который с 2008 года помогает детям и молодым взрослым с онкологическими и иными тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга. Прибыль с продаж изделий серии ежемесячно перечисляется на счет Фонда и направляется на диагностику и лечение подопечных, оснащение профильных медицинских учреждений и организацию реабилитационных программ. Двое подопечных фонда — двенадцатилетний Олег и семилетняя Аделина — были на съемке. Олегу благодаря пожертвованиям MONOCHROME было оплачено обследование МРТ, а Аделине — курс системной психо-физической реабилитации.

Triumph

Этим летом Triumph представил линейку корректирующего белья Shapewear, все модели которой созданы с целью обеспечить женщинам максимальный комфорт и поддержку в жаркие месяцы. Линейка Shapewear — это легкие, неощутимые модели бюстгальтеров и трусиков в базовых оттенках. Его можно носить даже с приталенными летними платьями и обтягивающими юбками, при этом не чувствовать скованность или дискомфорт. Коллекция будет доступна во всех магазинов Triumph, а также маркетплейсах Lamoda и Wildberries.

VintageDream

В галерее-бутике винтажных украшений и одежды состоялся Public Talk “Модные образы в киноиндустрии”. Во время дискуссии спикеры обсудили, в чем разница между подбором одежды актеров в кино и выбором нарядов для повседневной жизни. Художник по костюмам Татьяна Долматовская поделилась своими приемами, которые она применяет в работе над картинами. Историк моды Ольга Лефферс представила свою коллекцию редких украшений Joseff of Hollywood, которые снимались в голливудских фильмах. Актриса Виктория Исакова поговорила с гостями о том, какие эпохи и костюмы вдохновляли ее во время работы на съемках. Топ-стилист Максим Усманов рассказал, как прически и макияж из кино становятся трендами.

Avgvst

Ювелирная марка Avgvst выпустила новую коллекцию миниатюрных украшений, которые подойдут детям, подросткам и взрослым. Теперь для миниатюрных украшений на сайте есть отдельный раздел — Avgvst Teeny.

Нам давно хотелось сделать украшение для родителей, которое не было бы слишком сентиментальным, но напоминало о важном. Так мы придумали парные украшения: “взрослую” подвеску с двумя важными буквами для родителя и подвеску с миниатюрной буквой для ребенка,

– говорит Наталья Брянцева, основательница и креативный директор Avgvst. Чтобы оформить заказ на “взрослую” подвеску, нужно выбрать на сайте заглавную букву для себя и мини-букву для мини-версии себя. Они будут рядом, на одной цепи, ближе к ключице, как будто держатся за руки. Каждое украшение изготавливается индивидуально.

& Other Stories

& Other Stories представляют коллекцию для детей в возрасте от полутора до восьми лет. На ее создание бренд вдохновила женская ролевая модель в жизни маленькой девочки: мамы, бабушки, тети или кого-то еще, кто имеет с ней крепкую и близкую связь. Созданная Paris atelier, коллекция обладает романтическим, элегантным шармом, который напоминает о ленивых и беззаботных летних днях в саду.

Я горжусь тем, что мы можем продемонстрировать эстетику нашего дизайна и важность передачи знаний молодому поколению, демонстрируя образы для подражания в жизни девочек,

– говорит Марта Бьянки, дизайнер & Other Stories. Впервые марка применяет растительные красители для достижения мягкого розового цвета — при производстве используется растение из семейства кофейных Rubia cordifolia. Всего в коллекции представлено шесть образов (в России доступно 5).

Fair Labels

На российском рынке запустился первый магазин, специализирующийся на экологичных брендах одежды и обуви – Fair Labels. Он объединяет в себе офлайн pop-up бутик и интернет-магазин. В Fair Labels представлены новые модные бренды, которые доказывают, что мода может быть социально-ответственной и безопасной для планеты. Сейчас магазин работает с четырьмя европейскими модными устойчивыми брендами, адептами медленной моды (“slow fashion”) – это MUD Jeans, Veja, Loop.a Life и Knowledgecotton Apparel.

DR. MARTENS

В последней капсульной коллекции Dr. Martens вновь обращается к работам художника Жан-Мишеля Баския. Вторая коллаборация с агентством Artestar воспроизводит его самые известные произведения “Untitled” (1982) и “Pez Dispenser”. Отдавая должное самому активному периоду творчества бруклинского поэта, музыканта, художника и бунтаря, бренд представляет классические силуэты 1460 и 1461 в качестве холстов для его работ. Коллекция будет доступна в розничных магазинах бренда в Москве и Санкт-Петербурге.