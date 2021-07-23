Неумеренное употребление кофе может быть опасным для мозга – крупнейшее исследование



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Ученые давно изучают связь кофе с различными патологиями со стороны нервной системы. Но новое исследование можно назвать крупнейшим в своем роде. Его авторы сопоставили количество ежедневно выпиваемого кофе с вероятностью уменьшения объема мозга, риском развития инсульта и деменции. В выборку исследования были включены более 17700 человек в возрасте 37-73 лет.

«Мы учли различные факторы и обнаружили, что употребление больших количеств кофе связано с уменьшением объема головного мозга. Шесть чашек в день и больше может увеличить ваш риск развития инсульта и деменции», – сказала Китти Фэм (Kitty Pham), соавтор исследования.

Исследование показало, что риск деменции на 53% выше у людей, которые выпивают не менее 6 чашек кофе в день. Риск инсульта при таком уровне потребления кофе увеличивался на 17%.

Ведущий автор исследования профессор Элина Хиппёнен (Elina Hyppönen) сообщила, что эта новость может огорчить многих любителей этого напитка. Однако она уверена, что людям необходимо помнить о балансе между количеством выпитого кофе и его возможных действиях на здоровье. Умеренность, как и во многих других случаях, является залогом здоровья.

«Как и генетические данные и рандомизированные исследования, наша работа утверждает о том, что кофе может плохо влиять на головной мозг. Точные механизмы этого влияния не известны. Она простая вещь, которую мы можем сделать для своей защиты – предупреждать обезвоживание, выпивать некоторое количество воды вместе с кофе», – сказала Хиппёнен.

Кофе может обезвоживать организм, благодаря своему мочегонному эффекту.

Ученые подчеркнули, что две чашки кофе – это средний уровень потребления кофе человеком в течение дня – нельзя назвать опасной дозой.