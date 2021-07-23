 

В Киевской области прокуратура разоблачила медиков, которые требовали взятки с ветеранов АТО и ООС за группу инвалидности

23.07.2021, 19:24, Новости дня
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По версии следствия, глава одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий вместе с бывшим врачом воинской части требовали с ветеранов АТО и ООС до $5 тыс. за организацию прохождения процедуры установления группы инвалидности.

Правоохранители установили более 20 фактов передачи неправомерной выгоды председателю комиссии от его сообщников и 28 пострадавших.

В частности, было зафиксировано передачу части взятки – $2,5 тыс. – участником АТО сообщнику председателя комиссии.

Силовикам удалось задержать председателя комиссии, бывшего врача воинской части и посредника после получения ими $1,5 тыс.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по факту получения неправомерной выгоды (ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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