Арестович: Не было никогда на Донбассе перемирия. Это чекистский метод – пускают нам кровь, чтобы переговоры шли “интереснее”

“Не было никогда перемирия. Были прекращения огня. Нет, военная составляющая не побеждает. Это просто чекистский метод – они пускают нам кровь, чтобы переговоры шли “интереснее”, – подчеркнул Арестович.

При этом он отметил, что благодаря режиму прекращения огня удалось уменьшить потери в рядах украинских военнослужащих.

“Даже сейчас, когда усилились грубые нарушения режима прекращения огня и есть тяжелые последствия, общее число погибших меньше, чем до начала режима установления тишины. А был такой период, около трех-четырех месяцев, когда вообще не стреляли. С июля по ноябрь прошлого года практически вообще не было потерь. Сейчас уже почти 50 погибших. А до этого каждый год где-то по 150 наших погибало. Все же сейчас в три раза меньше”, – сказал Арестович.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

—