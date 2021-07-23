 

Центризбирком назвал имя нардепа, который займет в Раде место Монастырского

23.07.2021, 19:24, Новости дня
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Швачко в списке шел под №139, в Верховной Раде он заменит народного депутата Дениса Монастырского, который был назначен министром внутренних дел Украины.

По данным ЦИК, Швачко родился в 1992 году, временно не работает, проживает в Сумах, беспартийный.

Первый замглавы парламентской фракции “Слуги народа” Александр Корниенко 16 июля сообщил, что Швачко – активист из сумской ячейки партии, который был в ней с самого начала президентской кампании. 

“Прошел президентскую кампанию, парламентскую кампанию. Антон Швачко – IT-менеджер, IT-специалист, сейчас работает на этой ниве в сумском областном штабе. То есть это наша команда, региональная Зе-команда”, – сказал Корниенко.

По образованию Швачко – инженер-технолог ресторанного бизнеса, маркетолог.

Контекст:

13 июля Арсен Аваков, возглавлявший МВД с февраля 2014 года, подал заявление об отставке с должности. Нардеп от “Слуги народа” Ирина Верещук сообщила, что подать в отставку его попросил президент Украины Владимир Зеленский.

15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел.

Зеленский предложил лишь одного кандидата на пост министра – народного депутата от “Слуги народа”, главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

16 июля Верховная Рада назначила Монастырского министром.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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