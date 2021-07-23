 

Арестович: Переговоры – это политика Зеленского, его план Б. Но если Россия полномасштабно нападет, она получит по зубам

23.07.2021, 19:24, Новости дня
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“[Минский процесс] – это не имитация. У нас только два варианта на востоке: первый – это открытая или гибридная война с Россией, и второй – это политико-дипломатический путь. Чем больше инициатив будет на дипломатическом и политическом пути, тем меньше шансов на активизацию войны. Переговоры – это политика президента, это его план Б, если можно так сказать. Принята стратегия нацбезопасности, принят закон о разведке, закон о нацсопротивлении, увеличивается численность Вооруженных сил”, – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что ВСУ готовы дать отпор российским оккупантам в случае полномасштабного наступления с их стороны.

“С другой стороны, президент и Офис президента все время настаивают на том, чтобы удерживать Россию в переговорах. Наша политика очень проста: если они полномасштабно нападут, они получат по зубам. А пока этого не произошло, мы поддерживаем переговоры”, – резюмировал Арестович.

В декабре 2019 года Зеленский заявил, что его команда не будет ждать еще пять лет, чтобы разрешить военный конфликт на Донбассе. Тогда он сказал, что план Б по урегулированию ситуации на Донбассе – это “стена”, которая будет означать, что на территории ОРДЛО будет уже не Украина, а “что-то другое”.

24 июня 2021 года Зеленский отметил, что Украина уже перешла к плану Б по урегулированию конфликта на Донбассе.

“Я считаю, что этот план может быть, но решение о его запуске должен принимать народ Украины. Поэтому когда я говорил, что для нас очень важно уметь выражать свое мнение и решение, что нужен закон о референдуме, это одна из причин. Да, если у нас не получится любых альтернативных договоренностей с Соединенными Штатами, Россией, отдельно с Европой и параллельно нормандский формат – будет он работать или нет – если все это не удастся, то за стену будет голосовать народ Украины”, – уточнил президент.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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