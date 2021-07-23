“Указа нет”. В Офисе президента заявили, что Зеленский не увольнял замглавы СБУ Баранецкого

“Указа об увольнении заместителя председателя СБУ Баранецкого нет. Очевидно, что мы имеем дело с очередным проявлением нашей традиционной конспирологической болезни, когда анонимные инсайдеры все знают”, – сказал он”.

Спикер Зеленского Сергей Никифоров, который, как пишет издание, ранее утвердительно ответил на вопрос об увольнении, позже заявил, что имел в виду другое.

По его словам, в ОП “знают о слухах об увольнении Баранецкого”. Никифоров добавил, что “говорить о чьем-то увольнении без указа на сайте президента некорректно”.

Контекст:

Баранецкий в 2015 году получил звание генерал-майора, ранее занимал должность начальника управления внутренней и собственной безопасности администрации Госпогранслужбы Украины. В июне 2019 года его назначили руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

“Украинская правда” писала, что Баранецкий в июле прошлого года года вместе с бывшим начальником Главного управления разведки Минобороны Василием Бурбой докладывал в Офисе президента Украины о проведении финальной стадии операции по бойцам ЧВК “Вагнер”. После доклада глава ОП Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию, указывало издание.

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