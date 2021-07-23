Носы и уши будут печать на 3D-принтере из стволовых клеток

Учёные из Университета Суонси намерены печать на 3D-принтере носы и уши для пациентов с отсутствующими конечностями. Основой для создания станут собственные стволовые клетки человека.

В настоящее время, как отметили специалисты, существует масса жалоб пациентов на пластиковые протезы, которые приходится носить в случае дефекта во внешности. Вне зависимости от возраста и пола человека, организм воспринимает инородное тело как угрозу и запускает иммунную защиту. Авторы нового метода предложили нивелировать этот недочёт создав хрящевой каркас для нового протеза из стволовых клеток пациента. Таким образом нос или уши будут печататься с помощью устройства прямо на теле человека, а качественная компьютерная модель позволит создать максимально похожую структуру на собственные конечности. Это поможет не только устранить иммунную реакцию, но и избавит человека от дефекта внешности.

Создание протезов пока находится только на этапе тестирования. В частности, экспертам нужно оценить свойства особых биочернил, которыми и будут печататься участки ткани на хрящевом каркасе. Эти вещества должны быть абсолютно безопасными для человека и не токсичными, чтобы не навредить здоровым участкам кожи рядом с протезом. Если же материал пройдёт тестирование, то начнутся клинические испытания. Авторы нового метода уверены, что в будущем они смогут помогать не только пациентам с врождёнными дефектами, но и тем, кто лишился конечностей в результате ожогов или онкологических заболеваний.

Источник: newizv.ru