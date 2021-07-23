 

Аналитик Чалый об отношении чиновников к Лукашенко: Никто не хочет ради него рвать задницу

23.07.2021, 19:14, Разное
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По словам Чалого, Лукашенко начинает понимать, что все его эмоциональные заявления остаются без должного внимания, “уходят в песок”. Аналитик уверен, что белорусские чиновники начали так называемую итальянскую забастовку. “Никто не хочет ради него рвать задницу”, – сказал эксперт в прямом эфире на своем ютуб-канале.

Чалый вспомнил недавний рассказ Лукашенко о стрелявших поверх голов беженцев литовских пограничниках. Мол, эти слова президента также не восприняли всерьез госслужащие Белоруссии. “Что еще интересного вы нам расскажите”, – якобы процитировал аналитик чиновников.

Чтобы максимально просто объяснить свое видение ситуации, экономист привел в пример деда, который во время застолий приукрашивает свои подвиги, а служащие в очередной раз эти фантазии не обращают внимания. Этот дед якобы и есть нынешний президент Белоруссии.

Напомним, ранее Александр Лукашенко пригрозил литовским пограничникам нашествием исламистов. Президент Белоруссии сообщил, что на границе с Литвой были задержаны нелегальные мигранты из Ирака, которые рассказали о чудовищных условиях в лагере в Пабраде.



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