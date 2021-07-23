 

В Теплом Стане отреставрируют памятник Булату Окуджаве

23.07.2021, 19:14, Разное
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Булат Шалвович Окуджава – выдающийся советский бард, поэт и композитор, которого любят многие поколения россиян. Он родился в Москве 9 мая 1924 года. Большинство его земляков, конечно же, знает про памятник Окуджаве на Арбате. Однако в столице есть еще один, менее известный – он находится в Теплом
Стане у школы №109 на улице Академика Бакулева. Памятник авторства Георгия Франгуляна был установлен в 2007 году.

На данный момент по заказу департамента культурного наследия Москвы специалисты обследуют монумент – они должны зафиксировать все утраты и сколы, а также разработать проект будущих работ. В 2022 году планируется начать реставрацию бронзовой скульптуры.

“Примечательно, что оба монумента из бронзы принадлежат авторству Георгия Франгуляна. Однако скульптор изобразил своего героя по-разному. Если в арбатском переулке мы видим задумчивого и серьезного Окуджаву, одиноко прогуливающегося по городу, то на школьном дворе представлен другой образ поэта. Он вдохновлен, полон надежд и мечтаний. Бард стоит прямо, в легко накинутом на плечи пиджаке, рядом с ним — его гитара”, — рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Кстати, Булат Шалвович считается в школе №109 родным поэтом. В 1982 году ученики поставили спектакль “Дилетант — значит влюбленный” по мотивам его произведений. На премьеру приехал сам Окуджава. Бард пообщался с ребятами и выступил перед ними. С тех пор он воспринимался учениками школы с особой любовью и трепетом. В его честь организовывали литературные вечера, концерты и выставки. А 8 сентября 2007 года на территории образовательного учреждения состоялось торжественное открытие памятника.

Народный художник России Георгий Франгулян любит вспоминать, что, работая над монументом, вдохновлялся собственными юношескими воспоминаниями о Булате Окуджаве. Скульптор запечатлел его таким же, каким запомнил тогда: полным оптимизма и творческой энергии.

Отметим, что памятники в
Москве регулярно приводят в порядок: моют и при необходимости ремонтируют. На ближайшие
годы столичные власти запланировали обновление памятников государственному деятелю Петру
Столыпину, композитору и дирижеру Александру
Александрову, авиаконструктору Александру Яковлеву,
космонавту Юрию Гагарину,
императору Петру Великому, писателю Михаилу Шолохову и другим
выдающимся деятелям.



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