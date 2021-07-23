 

Жителям Воронежа разрешат обустраивать бомбоубежища на приусадебных участках

23.07.2021, 19:11, Разное
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ, разрешающий гражданам обустраивать бомбоубежища вместимостью до 10 человек на своих приусадебных участках. Для этого нужно владеть участком не менее шести соток и согласовать постройку в Минобороны.

Основной задачей частных бомбоубежищ станет защита от авианалётов, которые в силу особенностей климата нередко происходят на территории Воронежской области. Согласно ГОСТ, убежище должно сооружаться из бетона на глубине не менее 10 метров и выдерживать прямое попадание авиационного снаряда класса «воздух-земля». В министерстве обороны заверили, что для получения разрешения на строительство бункера потребуется только справка о вакцинации и подробный план будущего сооружения, а также небольшой взнос с фонд покупки штор в военкомате.

«Безопасность наших граждан остаётся нашим первым приоритетом в столь непростое время. В последние годы Воронеж столкнулся с оттоком туристов из-за участившихся авиаударов. Государство не справляется со строительством бомбоубежищ, этот вопрос следует передать в руки частников. Граждане сами должны будут поддерживать их в должном состоянии и проводить раз в полгода учебные тревоги», – рассказал Александр Гусев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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