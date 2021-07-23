Жителям Воронежа разрешат обустраивать бомбоубежища на приусадебных участках

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ, разрешающий гражданам обустраивать бомбоубежища вместимостью до 10 человек на своих приусадебных участках. Для этого нужно владеть участком не менее шести соток и согласовать постройку в Минобороны.

Основной задачей частных бомбоубежищ станет защита от авианалётов, которые в силу особенностей климата нередко происходят на территории Воронежской области. Согласно ГОСТ, убежище должно сооружаться из бетона на глубине не менее 10 метров и выдерживать прямое попадание авиационного снаряда класса «воздух-земля». В министерстве обороны заверили, что для получения разрешения на строительство бункера потребуется только справка о вакцинации и подробный план будущего сооружения, а также небольшой взнос с фонд покупки штор в военкомате.

«Безопасность наших граждан остаётся нашим первым приоритетом в столь непростое время. В последние годы Воронеж столкнулся с оттоком туристов из-за участившихся авиаударов. Государство не справляется со строительством бомбоубежищ, этот вопрос следует передать в руки частников. Граждане сами должны будут поддерживать их в должном состоянии и проводить раз в полгода учебные тревоги», – рассказал Александр Гусев.

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