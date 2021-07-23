Мнение: США должны дать миру объяснение

Китайский официоз Global Times обвиняет США в "загадочных случаях пневмонии" осенью 2019-го года.

США должны дать миру объяснение

Еще в 2020 году мир задумался о происхождении COVID-19, но это все еще далеко не ясно.

15 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус попросил Китай быть более прозрачным и сотрудничать при обсуждении второго этапа исследования происхождения с государствами-членами. Подожди секунду. Есть ли еще какая-либо страна, кроме Китая, которая дважды принимала экспертов ВОЗ и на данный момент опубликовала совместный отчет о отслеживании происхождения? Поскольку более ранние случаи, произошедшие в США без связи с Китаем, срочно нуждаются в научном исследовании, действительно ли справедливо возлагать всю вину только на Китай?

Хотя некоторые западные политики не жалеют сил очернить Китай за первоначальную вспышку, мало внимания уделяется случаям заболевания в США раньше, чем первые зарегистрированные случаи в Ухане. По мере того как появляются все более ранние следы COVID-19 за пределами Ухани, исследования на следующем этапе требуют многогранного происхождения во многих местах.

Исследование более 24000 образцов, взятых для исследовательской программы Национального института здравоохранения (NIH) в США в период со 2 января по 18 марта 2020 года, показало, что семь человек из пяти штатов могли заразиться COVID-19 как минимум за месяц до первого официально подтвержденные случаи – 21 января 2020 года. Анализ Palm Beach Post показал, что COVID-19 заразил 171 человека во Флориде без каких-либо записей о поездках в Китай 1 января 2020 года, за два месяца до первых официально заявленных случаев заболевания в штате.

Кроме того, еще предстоит серьезно отнестись к целому ряду неустановленных заболеваний с симптомами, напоминающими пневмонию.

4 октября 2019 года Центры по контролю и профилактике заболеваний опубликовали отчет, в котором говорится о аномальном пике неизвестных заболеваний легких, связанных с вейпингом, в 46 штатах США. На сегодняшний день до сих пор нет подтвержденной причины так называемой пневмонии электронных сигарет, и еще предстоит определить заразность болезни.

Согласно отчету ABC, еще в июле 2019 года в пенсионном сообществе Гринспринг в графстве Фэрфакс, штат Вирджиния, вспыхнуло неизвестное респираторное заболевание, в результате чего 54 пациента заболели респираторными симптомами, а двое погибли. Позднее министерство здравоохранения округа Фэйрфакс закрыло расследование, сделав вывод о том, что «не было установлено, что какой-либо конкретный патоген был причиной вспышки».

Кроме того, совместное исследование Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Вашингтонского университета отметило, что «значительно большее количество пациентов с респираторными жалобами и заболеваниями, начиная с конца декабря 2019 года и продолжаясь до февраля 2020 года, предполагает распространение SARS-CoV среди населения. -2 до установления клинической осведомленности и возможностей тестирования ".

Как объяснить это, казалось бы, случайное совпадение случаев COVID-19 или подозрительных случаев? 16 июля 21 китайские ученые и эксперты отметили в соавторской статье «О происхождении SARS-CoV-2 – аргумент слепого часовщика», что может дать некоторые выводы: «По нашим рассуждениям, вирус прошел через взаимные инфекции между дикими животными и людьми до первой зарегистрированной вспышки COVID-19 и постепенно накапливались мутации, адаптированные к человеческому телу. В процессе заражения человека вирус неоднократно поражался, пока не превратился в нынешние штаммы, которые чрезвычайно подходит для массовой передачи ". В этом смысле происхождение COVID-19 кажется довольно сложным развивающимся процессом, а не фиксированной отправной точкой, в которой вирус внезапно появился.

Честно говоря, поскольку так много более ранних дел ожидают широкомасштабных расследований, почему США так отчаянно настаивают на проведении еще одного «расследования» в Китае? Боятся ли они возможности того, что совместное расследование, подобное тому, которое было проведено в Китае, может раскрыть их скелет в шкафу? Как страна, обладающая передовым медицинским ноу-хау, как власти США могли избавиться от этих загадочных вспышек, не докопавшись до истинной причины? Они что-то скрывают? Если нет, почему бы не начать исследование всех сомнительных сайтов одновременно? Китай не козел отпущения за их ошибки.

Несомненно, отслеживание происхождения – это трудоемкая и чрезвычайно сложная задача, которая может занять годы или даже зайти в тупик. Если мы действительно стремимся преодолеть все трудности, связанные с отслеживанием происхождения COVID-19, должна быть глобальная перспектива с участием всех заинтересованных сторон. Если мы позволим слежению за происхождением использовать весь идеологический спектр, кризис останется кризисом или, возможно, даже перерастет в гораздо более серьезный.

(с) Синь Пин

https://www.globaltimes.cn/page/202107/1229481.shtml – оригинал на английском

Разумеется, США ничего не будут объяснять, продолжая раскручивать тему про "лабораторию в Ухани".

Тема коронавируса уже прочно вплетена в мейнстрим пропаганды американо-китайской Холодной войны.

Разумеется, если США нечего скрывать, они конечно же не должны возражать против международного расследования странных вспышек пневмонии до начала эпидемии коронавируса. И если такие факты подтвердятся, то тогда возникает резонный вопрос, откуда в США взялся искомый вирус.

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