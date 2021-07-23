 

Путин подписал указ об изменении флагов ВМФ

23.07.2021, 19:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о Военно-морском флаге России, согласно которому меняется конфигурация некоторых флагов кораблей флота.

Изменения коснутся орденских и гвардейских орденских флагов. Если раньше орден размещался в левом верхнем углу флага, то теперь его (или несколько орденов) будут изображать в центре Андреевского креста, причем высота ордена должна составлять треть ширины флага, говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.

В утвержденном положении уточняется, что корабли ВМФ ни при каких обстоятельствах не должны спускать флаг перед противником. Каждый член экипажа корабля обязан «самоотверженно и мужественно, не щадя жизни, защищать Военно-морской флаг в бою». Сбитое полотнище флага должно заменяться на другое.

«В исключительных случаях при непосредственной опасности захвата Военно-морского флага противником и отсутствии реальной возможности его защиты и спасения, Военно-морской флаг подлежит уничтожению по приказу командира корабля», – поясняется в указе.

Кроме того, в документе также описывается, что флаг не поднимают на кораблях, находящихся на ремонте, консервации или модернизации, если на нем не проживает экипаж, состоящий из военнослужащих.

«В целях сохранения и развития исторических традиций Военно-морские флаги кораблей, отличившихся при защите Отечества и исключенных из состава Военно-морского флота, могут храниться на кораблях как реликвии», – уточняется в указе президента России.

Ранее в ВМФ сообщили, что новые суда связи для ВМФ будут заложены на кораблестроительном Зеленодольском заводе в Татарстане. Кроме того, Минобороны открыло на сайте в преддверии Дня Военно-морского флота РФ новый мультимедийный раздел, посвященный предстоящему главному военно-морскому параду.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.07 / Стало известно о скором соглашении США и Германии по «Северному потоку – 2»

08.01 / Бойца MMA убили во время массовой драки в Дагестане

25.11 / Трамп вполне может помиловать не только Флинна и Манафорта, но и самого себя

16.03 / Украина отказалась приостанавливать использование вакцины от AstraZeneca

05.09 / Умерла телеведущая Ливанская

14.02 / Крыша спортзала в московском ДК обрушилась из-за снегопада

03.12 / Венедиктов рассказал, заходит ли Путин в соцсети и чьим мобильным телефоном пользуется

28.11 / Президент Армении отправился в Москву

13.06 / В Италии мужчина застрелил трех человек и покончил жизнь самоубийством

05.07 / Число жертв авиакатастрофы на Филиппинах увеличилось, среди погибших оказались находившиеся на земле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика