Шмыгаль поручил Минфину Украины расширить условия льготных и ипотечных программ

“Участниками льготных жилищных программ являются тысячи семей. Наша задача – максимально расширять такие программы, чтобы украинцы смогли уже сегодня улучшить свои жилищные условия”, – отметил премьер.

Шмыгаль дал поручение Минрегиону предусмотреть в проекте госбюджета на 2022 год докапитализацию Госфонда содействия молодежному жилищному строительству при условии паритетного привлечения внешних источников финансирования.

Контекст:

Шмыгаль 27 января этого года заявил, что правительство Украины утвердило постановление о ставке по ипотечным кредитам в пределах 7% годовых. Максимальный срок ипотеки составит 20 лет, а минимальный первоначальный взнос – 15% от стоимости жилья.

11 июля он сообщил, что по программе “Доступная ипотека” кредиты под 7% выдали 526 украинцам, речь идет об общей сумме 448 млн грн.

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