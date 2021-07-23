 

В отношении некоторых лиц на Западе у Зеленского нет никаких иллюзий – Арестович

23.07.2021, 18:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Мне кажется, он давно уже очень недоволен… То, что он не имеет никаких иллюзий в отношении некоторых лиц на Западе, – это безусловно”, – подчеркнул Арестович.

Он отметил, что не видит ничего “шокирующего” в своих словах о “развороте Украины на Восток”.

“[Запад] привык, что Украина 30 лет позволяет ему быть в роли сакрального взрослого, на которого мы смотрим, открыв рот. Или мы забыли, как Франция и Германия повели себя по отношению к Грузии во время агрессии России? А Грузия – между прочим, единственная страна на постсоветском пространстве, если не считать стран Балтии, которой удалось провести демократические реформы. Запад – это сложная конструкция. Лучше всего Запад критикует не Арестович, а его реальные дела. Что я такого оскорбительного, шокирующего сказал? Что два бывших немецких канцлера работают в “Газпроме”?” – резюмировал Арестович.

Комментируя встречу Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель, Арестович 15 июля заявил, что канцлер ФРГ сдала украинские интересы в пользу России.

“Госпожа Меркель – уходящий политик. И президент с госпожой Меркель, я так могу сказать, не нашли общего языка, общего понимания по целому спектру вопросов, начиная с “Северного потока”, его судьбы, и заканчивая конкретной имплементацией “формулы Штайнмайера”. Вежливые заявления во время пресс-конференции – это просто чтобы не ссориться”, – сказал он.

Контекст:

Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию 11 июля. Президент Украины также встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры Германии, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армином Лашетом.

12 июля в Берлине состоялась встреча Зеленского и Меркель, она продолжалась четыре часа, беседа проходила в формате ужина.

Около 20.00 по киевскому времени Зеленский и Меркель вышли на брифинг к СМИ. Канцлер пообещала, что Германия передаст Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции, заявила о необходимости имплементации “формулы Штайнмайера” в украинское законодательство и сказала, что Украина для Германии остается страной для транзита газа “даже в случае, если “Северный поток – 2″ будет достроен”.

Зеленский подчеркнул, что “Северный поток – 2” – это большая угроза, которая умело прячется под маской экономического проекта. Президент считает, что вопрос этого трубопровода должен обсуждаться на встрече лидеров “Нормандской четверки” и что Украине необходимы гарантии ЕС относительно энергетической безопасности.

Также Зеленский призвал “все страны” оказывать давление на Россию, чтобы добиться проведения саммита лидеров “Нормандской четверки”, и выступил за вовлечение США в процесс переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.01 / Профессор оценила идею введения прививочных паспортов

02.10 / В мире за сутки от коронавируса умерло 7,6 тыс. человек

28.06 / Компания Microsoft преставила «Проводник» Windows 11

31.08 / SpaceX впервые запустила спутник из Флориды на полярную орбиту

21.06 / Ряд стран присоединились к решению ЕС закрыть воздушное пространство для белорусских самолетов

08.08 / В центре Бейрута столкнулись полиция и демонстранты

29.01 / “На повестке дня такого вопроса нет”. Песков прокомментировал слова Симоньян о “присоединении Донбасса”

11.05 / Шмыгаль спрогнозировал стоимость земли после запуска рынка

03.10 / Алиев заявил о «высокой роли» РФ в карабахском урегулировании

12.07 / Кличко занял первое место в рейтинге глав госадминистраций по версии журнала “Корреспондент”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика