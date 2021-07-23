В отношении некоторых лиц на Западе у Зеленского нет никаких иллюзий – Арестович

“Мне кажется, он давно уже очень недоволен… То, что он не имеет никаких иллюзий в отношении некоторых лиц на Западе, – это безусловно”, – подчеркнул Арестович.

Он отметил, что не видит ничего “шокирующего” в своих словах о “развороте Украины на Восток”.

“[Запад] привык, что Украина 30 лет позволяет ему быть в роли сакрального взрослого, на которого мы смотрим, открыв рот. Или мы забыли, как Франция и Германия повели себя по отношению к Грузии во время агрессии России? А Грузия – между прочим, единственная страна на постсоветском пространстве, если не считать стран Балтии, которой удалось провести демократические реформы. Запад – это сложная конструкция. Лучше всего Запад критикует не Арестович, а его реальные дела. Что я такого оскорбительного, шокирующего сказал? Что два бывших немецких канцлера работают в “Газпроме”?” – резюмировал Арестович.

Комментируя встречу Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель, Арестович 15 июля заявил, что канцлер ФРГ сдала украинские интересы в пользу России.

“Госпожа Меркель – уходящий политик. И президент с госпожой Меркель, я так могу сказать, не нашли общего языка, общего понимания по целому спектру вопросов, начиная с “Северного потока”, его судьбы, и заканчивая конкретной имплементацией “формулы Штайнмайера”. Вежливые заявления во время пресс-конференции – это просто чтобы не ссориться”, – сказал он.

Контекст:

Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию 11 июля. Президент Украины также встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры Германии, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армином Лашетом.

12 июля в Берлине состоялась встреча Зеленского и Меркель, она продолжалась четыре часа, беседа проходила в формате ужина.

Около 20.00 по киевскому времени Зеленский и Меркель вышли на брифинг к СМИ. Канцлер пообещала, что Германия передаст Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции, заявила о необходимости имплементации “формулы Штайнмайера” в украинское законодательство и сказала, что Украина для Германии остается страной для транзита газа “даже в случае, если “Северный поток – 2″ будет достроен”.

Зеленский подчеркнул, что “Северный поток – 2” – это большая угроза, которая умело прячется под маской экономического проекта. Президент считает, что вопрос этого трубопровода должен обсуждаться на встрече лидеров “Нормандской четверки” и что Украине необходимы гарантии ЕС относительно энергетической безопасности.

Также Зеленский призвал “все страны” оказывать давление на Россию, чтобы добиться проведения саммита лидеров “Нормандской четверки”, и выступил за вовлечение США в процесс переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.

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