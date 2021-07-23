 

Ученые: Люди с четвертой группой крови предрасположены к развитию деменции

23.07.2021, 18:26, Разное
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Учёные из Японии установили, что люди с четвёртой группой крови предрасположены к развитию деменции в преклонном возрасте. Причину подобной взаимосвязи пока установить не удалось.
Исследователи из Университета Кумамото, при содействии коллег из Хиросаки, проанализировали группы крови респондентов с деменцией. Оказалось, что именно четвёртая группа крови находится в зоне повышенного риска, так как у таких людей риск развития старческого слабоумия заметно выше. В среднем этот показатель составляет 82%.

В свою очередь люди с другими группами крови не находятся в зоне риска. Их показатели ничем не отличаются от стандартных за исключением первой группы. В этом случае риск деменции напротив максимально низкий.

Источник: ufatime.ru



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