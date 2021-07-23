 

Как стать миллионером к пенсии? Эксперт раскрыл способ

23.07.2021, 18:20, Разное
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Как стать миллионером к пенсии? Этим вопросом задавался практически каждый, однако не все знают, что обрести финансовое благосостояние достаточно просто. По оценкам Александра Доржиева, взрослый россиянин тратит на алкогольные напитки в среднем порядка 2,5 тысячи в месяц. Эти деньги эксперт советует вкладывать в акции.

Инвестирование на фондовом рынке – это достаточно прибыльное вложение. Финансовый консультант считает, что за 40 лет можно накопить 15-17 миллионов рублей, если вкладывать денежные средства в акции каждый месяц под 10% в годовых.

Доржиев отметил, что отказ от спиртных напитков не только приведет к улучшению финансового благополучия, но и поможет сохранить здоровье. Таким образом, к пенсионному возрасту можно будет воспользоваться результатами своих инвестиций – качественно и беззаботно проводить время.

Кстати, ранее россиянам рассказали, сколько нужно времени, чтобы накопить один миллион рублей. Так, жителям большинства субъектов РФ потребуется несколько десятков лет. Быстрее остальных стать миллионерами смогут люди, живущие на Чукотке (7,8 года), в ЯНАО (8,6 года) и НАО (9,8 года).



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