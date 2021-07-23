 

Набиуллина: Цены на “борщевой набор” снижаются

23.07.2021, 18:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что подконтрольное ей ведомство зафиксировало снижение цен на продукты из так называемого “борщового набора”. К нему относятся самые популярные у россиян овощи: морковь, лук, картофель, свекла и капуста. По мнению главы ЦБ, на рынке наблюдается тенденция по уменьшению стоимости продуктов.

“Мы ожидаем, и уже происходит снижение цен по продуктам, входящим в этот “борщевой набор”, и, на наш взгляд, эта тенденция продолжится. На наш взгляд, это сезонная история, и она не связана с тем, что было по сахару и подсолнечнику”, – подчеркнула Набиуллина.

Кроме того, во время пятничной пресс-конференции она напомнила, что стоимость сахара и подсолнечного масла в России в основном выросло под влиянием мировой конъюнктуры, но по “борщевому набору” происходило сезонное движение в совокупности с более быстрым исчерпанием запасов прошлогоднего урожая овощей.

“В прошлом году были не очень хорошие погодные условия, и качество урожая, так называемая лежкость, было ниже. И в этом году исчерпались запасы быстрее, а новый урожай еще не поступал, и поэтому еще такой достаточно существенный рост был в мае-июне по товарам “борщевого набора”, – уточнила глава ЦБ.

Напомним, ранее “Дни.ру” сообщали, что в “Единой России” разработали меры по снижению цен на продукты. Партия предложила правительству РФ рекомендовать торговым сетям подписать срочные соглашения с производителями о снижении наценок на социально значимые продовольственные товары.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.11 / Уничтожить экономику, но памятники УПА в Польше отремонтировать

09.08 / Молодой папа: Джуд Лоу стал отцом в шестой раз

26.09 / Мнение: Сломанный генератор кризисов, сладкая угроза и санкции против русских троллей

13.10 / Мнение: Подарок моим читателям!

11.06 / Фестиваль “Нашествие” перенесли на 2022 год

10.03 / Мнение: Россия нашла яйца

03.04 / Диетологи рассказали, как правильно питаться весной

14.09 / Самолет из прошлого?

30.06 / Эвелина Бледанс призналась, что ее особенному сыну прооперировали две ноги

09.08 / Составлен ТОП-3 скоростных премиальных седанов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика