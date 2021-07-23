В мире: ТНК зацензурили противника России

Социальные сети «почистили» аккаунты президента Бразилии Жаира Болсонару, удалив «неприемлемый» с их точки рения контент. Идет к тому, что его − «фашиста» и «ковид-диссидента» − вообще отлучат от соцсетей, во многом благодаря которым он выиграл выборы. Парадокс ситуации в том, что Болсонару полностью лоялен США. Если он потеряет власть, это будет соответствовать интересам России.

2021 год стал годом, когда главы государств перестали быть защищены от цензуры со стороны транснациональных корпораций (ТНК). Формально этой защиты не было и раньше, но прежде ТНК стеснялись фильтровать контент, поступающий от первых лиц, сообразуясь, надо полагать, с мировой политической традицией: если народ или элиты доверили тебе страну, говори, что хочешь. Как формулируют это русские – «мели, Емеля, твоя неделя».

Но сперва из социальных сетей «выпилили» аккаунты президента США Дональда Трампа – «анфан террибля» мировой сцены (по мнению ТНК и окормляемой ими Демпартии), а теперь YouTube вслед за Facebook и Twitter взял на себя право решать, что может, а что не может говорить своим избирателям президент Бразилии Жаир Болсонару. Были удалены как минимум 15 роликов, в которых он излагал свои взгляды на пандемию коронавируса.

Болсонару – ярко выраженный ковид-диссидент (то есть противник противопандемийных ограничений) и ковид-отрицатель (то есть уверен, что опасность вируса с умыслом преувеличивается). В удаленных видео он критиковал требования соблюдать социальную дистанцию, сомневался в эффективности масок как средств защиты и хвалил нетрадиционные методы лечения, в том числе признанные опасными. Например, противомалярийный препарат гидроксихлорохин.

Это вещество уже становилось причиной скандала с участием первых лиц, конкретно – с уже упомянутым Трампом. В тот период о коронавирусе знали еще мало, врачи лечили пациентов «на ощупь», применение гидроксихлорохина было экспериментальным – и Трамп эту методику похвалил. После этого пожилая супружеская пара из Аризоны с целью профилактики решила выпить средство для лечения паразитов аквариумных рыб, где содержалось похожее вещество – хлорохинфосфат. Спасти мужчину не удалось.

Сейчас лечить от COVID-19 гидроксихлорохином мировая медицина категорически не рекомендует. Ирония ситуации в том, что Болсонару не просто называют «бразильским Трампом». Он сам называет себя учеником Трампа, а самого Трампа своим кумиром, на которого пообещал равняться. То есть Болсонару мог посоветовать нации гидроксихлорохин только лишь потому, что в начале пандемии так поступил его американский коллега, а все, что было вокруг этой темы потом, в фокус внимания бразильца не попало – не интересно.

Он в принципе человек не совсем адекватный. Бразильские левые презирают его как националиста, расиста, сексиста и гомофоба. Но даже их радикальные оппоненты справа, для которых такие взгляды наоборот, признак адекватности, не смогут спорить с тем, что Болсонару сперва говорит – и только потом думает.

Случаев, показывающих, что в кресле президента Бразилии сидит трамвайный хам, множество, и некоторые из них не имеют вообще никаких логических объяснений. Например, однажды в аэропорту турист из Азии попросил президента сфотографироваться вместе с ним. Болсонару не отказал, но спросил у туриста – «там все малюсенькое?», имея в виду его гениталии. Азиат даже не понял, о чем речь – ему не пришло в голову, что глава государства может поинтересоваться такими вещами у незнакомого человека.

Многие высказывание Болсонару про коронавирус – того же уровня адекватности. Борьба с пандемией в Бразилии, вошедшей в число наиболее пострадавших от нее стран, имела характер позиционного противостояния между президентом и менеджментом системы здравоохранения, который периодически шел поперек воли первого лица – установки Болсонару откровенно им профанировались.

В период, который мы теперь называем «первой волной», рейтинг ковид-диссидента сперва рухнул, а потом стал достигать максимальных значений. Характер бразильской экономики таков, что люди не могли себе позволить сидеть дома и выдерживать локдауны – ты или работаешь (руками, а не по интернету), либо умрешь с голода. Сложилось иллюзия, будто Болсонару – за простых людей, а медицинские чиновники (зачастую, западники с полученным в США образованием) не ведают, что творят.

Они, возможно, и впрямь не ведали, но это относится и к Болсонару. Теперь, год спустя, иллюзия рассеялась, и президент стремительно теряет популярность, сохранив только «ядро» своего электората.

Сейчас ТНК как будто играют с Болсонару «на добивание». В свое время ему, стороннику религиозной реакции, либеральной экономики и союза с США, удалось нарастить популярность в хронически левой стране и стать ее президентом благодаря общению с людьми напрямую – через соцсети, без прослойки в лице журналистов, которые «этого кретина» терпеть не могли.

Теперь его начинают отлучать от социальных сетей – и в какой-то момент наверняка отключат окончательно, чтобы лишить даже шанса на переизбрание.

Бесспорно, всё это часть борьбы властелинов цифровой среды за безраздельную власть, когда они могут влиять на общественное мнение и результаты выборов в независимых государствах. Но сейчас мы имеем дело со случаем, который в Рунете описывают через метафору про отношения жабы и гадюки – и дело тут не в том, что Болсонару «фашист» и даже не в гидроксихлорохине.

Президент Бразилии считает себе генералом американской империи со столицей в Вашингтоне. Он взял власть, оттеснив от нее Трудовую партию – весьма лояльную в отношении РФ и нацеленную на сотрудничество с ней.

На посту президента Болсанару сделал все от него зависящее, чтобы застопорить работу БРИКС – прежде динамично развивающегося международного объединения, в которое, помимо Бразилии и России, также входят Индия, Китай и ЮАР. Он пересмотрел все программы стратегического сотрудничества с Москвой, поскольку в его картине мира стратегически сотрудничать можно только с Вашингтоном. Он не пустил в свою страну вакцину «Спутник V», которая тоже не вписалась в его воззрения на пандемию.

В общем, ТНК и глобалистов можно ненавидеть вслед за Болсонару, но сам Болсонару от этого «нашим человеком» не станет.

Выборы президента Бразилии состоятся уже в следующем году. Специалисты по региону прогнозируют поражение действующего президента и возвращение во власть Трудовой партии. Возможно, в лице бывшего президента Луиса Инасиу Лула да Силвы – ультрапопулярного политика, которого на родине называют просто Лулой.

Процесс над уже вышедшим в отставку президентом стал частью колоссального коррупционного скандала, в ходе которого «трудовики» потеряли власть и капитулировали перед правыми, включая Болсонару. Луле (к тому моменту уже отставнику) присудили 12 лет тюрьмы, его преемница – Дилма Русеф была подвергнута процедуре импичмента. Латиноамериканские политологи, сочувствующие левым, единодушно называли дело заказным и политически мотивированным, иногда – инспирированным из Вашингтона.

В тех пор в Вашингтоне сменилась власть – и положение Болсонару стало неоднозначным. Он по-прежнему ориентируется на США, но если Трамп был готов поддерживать своего «фаната» и «генерала» вопреки всему, то для демократов он крайне токсичный персонаж – как расист, сексист, гомофоб и так далее.

Администрация Байдена пока еще не сформулировала никакой новой политики в отношении Латинской Америки – по инерции пока идет прежняя, трамповская. Причины две – «других дел по горло» (от Китая и РФ до Германии и Афганистана) и «подступиться сложно». В Бразилии – очень сложно. Если играть против Болсонару, власть вернут себе «трудовики», а ведь он по-прежнему «свой сукин сын». Но настолько неугомонный «сукин сын» и настолько хуже даже Трампа, что его поддержку будет трудно объяснить значительной части активистов Демпартии. А если прогнозы негативные (многие считают, что Болсонару уже обречен), то стоит ли пытаться?

Лула провел в тюрьме 580 дней, после чего Верховный суд отпустил его на свободу на время рассмотрения апелляции, а окружной суд одного из регионов увеличил срок заключения еще на пять лет. Но весной этого года все обвинительные приговоры были окончательно отменены, и теперь от 75-летнего Лулы ждут, что он выставит свою кандидатуру на выборах и, скорее всего, легко обойдет Болсонару.

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