 

Трое военнослужащих Армении получили ранения из-за стрельбы на границе с Азербайджаном

23.07.2021, 18:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На границе с Азербайджаном в Гегаркуникской области страны трое военнослужащих ВС Армении легко ранены в результате перестрелки, сообщили в пресс-службе минобороны Армении.

В пресс-службе пояснили, что подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям на гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы 23 июля в 16.00 мск, передает РИА «Новости».

«Этому предшествовала стрельба на азербайджанских боевых постах, что могло быть связано с инцидентом между самими азербайджанскими военнослужащими. Об этом свидетельствует тот факт, что министерство обороны Азербайджана заявило, что в результате огня, открытого армянской стороной, погиб азербайджанский военнослужащий», – уточнили в ведомстве.

В минобороны Армении добавили, что армянские военнослужащие не предпринимали действий до обстрелов ВС Азербайджана армянских позиций.

«В результате интенсивной перестрелки, начавшейся в результате очередной провокации азербайджанской стороны, легкие огнестрельные ранения получили трое военнослужащих ВС Армении. Их жизни ничего не угрожает. Министерство обороны Армении решительно осуждает очередную провокацию ВС Азербайджана. Вся ответственность за обострение ситуации ложится на азербайджанское военно-политическое руководство», – отметили в пресс-службе.

Ранее военнослужащий Вооруженных сил Армении погиб в результате перестрелки на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы, информирует армянское военное ведомство.

10 июля Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций своих военных на границе с Арменией.

Напомним, 10 ноября прошлого года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.

Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша. 

В июле в Кремле состоялась встреча Путина и исполняющего обязанности премьера Армении Никола Пашиняна, на которой они сверят часы с целью активизации двусторонних отношений. Российский лидер поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении с результатами выборов.

Пашинян в свою очередь рассказал, что после размещения российских миротворцев ситуация в Нагорном Карабахе стабильная, но время от времени возникают очаги нестабильности. Кроме того, он пожаловался Путину на обстановку на границе с Азербайджаном.  



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.10 / Трамп выразил разочарование нарушением перемирия в Карабахе

24.06 / Мемуары Болтона. Порошенко требовал, чтобы США ввели санкции против Коломойского

03.07 / Меркель назвала приоритеты Евросоюза на ближайшие полгода

13.03 / В Харьковской области пьяный мужчина из-за недоразумений с родственниками “заминировал” вокзал – полиция

18.11 / В Сирии из-за коронавируса отменили празднование Рождества и Нового года

23.01 / Министр окружающей среды ФРГ – Германии нужен «Северный поток — 2».

13.12 / Зарплату Кокорина в «Спартаке» увязали с забитыми мячами

18.11 / Гривна подешевела к евро до 33,40 грн/€

03.11 / Турецкое судно “Фатих” прибыло в Черном море на разведку газового месторождения

16.02 / Роспотребнадзор заверил, что «ЭпиВакКорона» эффективна против новых штаммов COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика