Трое военнослужащих Армении получили ранения из-за стрельбы на границе с Азербайджаном

На границе с Азербайджаном в Гегаркуникской области страны трое военнослужащих ВС Армении легко ранены в результате перестрелки, сообщили в пресс-службе минобороны Армении.

В пресс-службе пояснили, что подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям на гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы 23 июля в 16.00 мск, передает РИА «Новости».

«Этому предшествовала стрельба на азербайджанских боевых постах, что могло быть связано с инцидентом между самими азербайджанскими военнослужащими. Об этом свидетельствует тот факт, что министерство обороны Азербайджана заявило, что в результате огня, открытого армянской стороной, погиб азербайджанский военнослужащий», – уточнили в ведомстве.

В минобороны Армении добавили, что армянские военнослужащие не предпринимали действий до обстрелов ВС Азербайджана армянских позиций.

«В результате интенсивной перестрелки, начавшейся в результате очередной провокации азербайджанской стороны, легкие огнестрельные ранения получили трое военнослужащих ВС Армении. Их жизни ничего не угрожает. Министерство обороны Армении решительно осуждает очередную провокацию ВС Азербайджана. Вся ответственность за обострение ситуации ложится на азербайджанское военно-политическое руководство», – отметили в пресс-службе.

Ранее военнослужащий Вооруженных сил Армении погиб в результате перестрелки на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы, информирует армянское военное ведомство.

10 июля Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций своих военных на границе с Арменией.

Напомним, 10 ноября прошлого года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.

Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.

В июле в Кремле состоялась встреча Путина и исполняющего обязанности премьера Армении Никола Пашиняна, на которой они сверят часы с целью активизации двусторонних отношений. Российский лидер поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении с результатами выборов.

Пашинян в свою очередь рассказал, что после размещения российских миротворцев ситуация в Нагорном Карабахе стабильная, но время от времени возникают очаги нестабильности. Кроме того, он пожаловался Путину на обстановку на границе с Азербайджаном.