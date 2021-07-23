 

Константин Эрнст: «А Украина тоже участвует в Олимпиаде?»

23.07.2021, 18:11, Разное
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Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст объяснил пропуск делегации Украины во время трансляции открытия Олимпийских игр в Токио.

«Признаюсь честно, для меня было большим сюрпризом, что Украина принимает участие в Олимпиаде. Мы все хорошо знаем, что происходит в Киеве последние семь лет, как там всё приходит в упадок и деградирует. Но, как выяснилось, Украина всё-таки изыскала средства, чтобы направить свою сборную в Токио. Правда, если вы посмотрите список украинских спортсменов, то там одни русские фамилии. В любом случае, произошло недоразумение, никакого умысла у нас не было, в дальнейшем на «Первом» зрители смогут увидеть выступления всех спортсменов, в том числе русских граждан Украины», – заявил гендиректор «Первого канала».

В момент рекламной паузы на «Первом канале» вышли социальные ролики, призывающие граждан вакцинироваться и анонс юбилейного концерта Вячеслава Малежика. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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