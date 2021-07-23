 

Планы на уикенд: коктейли с липой, блюда с дикими травами и другие предложения ресторанов

23.07.2021, 17:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

COCOCOUTURE

В fine dining ресторане Матильды Шнуровой наступила пора первого летнего урожая, свежих ароматных трав и спелых ягод. COCOCOUTURE представил новое авторское сет-меню Игоря Гришечкина “Разнотравье”. Соединяя в одной тарелке традиционные ингредиенты и современные технологии, играя с ассоциациями и воспоминаниями, Гришечкин продолжает создавать новый облик russian haute cuisine. В большом сет-меню 14 перемен, а в малом их 9. Среди них – “Грядка”, “Сорбет из малосольного огурца”, булочка “Ромашка”, “Neокрошка с устрицей” и другие блюда.

Sartoria Lamberti

В сезонном меню ресторана новые noknocktails (или моктейли) на безалкогольнои игристом, вермуте и гидролатах. Среди них – “Липа и сливочная малина” (липовый узвар, дубовый тоник и кордиал из дикой малины с добавлением сметаны), “Белый персик” (домашний персиковый кордиал в сочетании гидролатом персикового йогурта), “Березовый спритц с безалкогольным вермутом” (березовый сок, безалкогольное игристое и вермут, лишенный алкоголя). Все напитки по 490 рублей. В меню до конца лета.

“Фаренгейт” и “Волна”

Рестораны “Фаренгейт” и “Волна” Андрея Деллоса запустили новое предложение для поклонников итальянской кухни – горячую неаполитанскую пиццу. Ее готовят на органической закваске из неаполитанской муки. Перед приготовлением пиццайола оставляет тесто “созревать” 48 часов, а после готовит ее в дровяной печи на живом огне при высокой температуре. Так,  “Фаренгейт” предлагает гостям попробовать вариант пиццы с трюфелем и нежной бурратой, пиццу с лисичками и страчателлой, пиццу с пастрами BBQ, халапеньо и другие виды.

Fish Fetish и “Хорошая девочка”

Рестораны на Малой Бронной запустили меню To Go – новые позиции навынос и с возможностью попробовать их в ресторане. “Хорошая Девочка” предлагает блюда, которые доступны только для формата “навынос”. Среди тематических наборов – сет “НеВИНОватая (с лососем)” (тако с лососем на листьях салата ромейн с овощными чипсами и кремом из феты), сет “После бала” (шаверма с цыпленком, батат фри с пармезаном и трюфельная паста), сет “Утро Золушки” (шаверма с креветками, батат фри с пармезаном и трюфельная паста) и другие. Fish Fetish предлагает гостям меню take away попробовать как внутри ресторана, так и на веранде. Шеф Антон Ковальков разработал палитру рыбных гастрономических сендвичей, которые очень удобно делить на пикнике или за столиком в большой компании.

800°С Contemporary Steak

В мясном ресторане Генриха Карпина (il FORNO Group) запускается новое дерзкое, сочное и концептуальное сезонное меню с названием Stay Wild. На создание меню шеф-повара Сергея Балашова и шеф-бармена Олега Кашина вдохновила дикая природа. Среди блюд – тартар из костреца на костном мозге, такос с осьминогом, гуакамоле, халапеньо, томатами и кинзой, сет такос с морепродуктами из краба, осьминога и креветки, спагетти Meatball Black Angus, стейк миньон с фуа-гра и тутовником и другие блюда.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.01 / «Центральный вайб». Россияне работают за еду

25.11 / Илья Авербух о романе с Лизой Арзамасовой: “У нас очень нежные отношения”

31.05 / Змий Бугорыч и его последний завтрак

23.06 / Агата Муцениеце, Никита Пресняков, Мария Кожевникова и другие на премьере мультфильма в Москве

28.08 / Володин осмотрел новый реабилитационный центр в Смоленской области

26.06 / Мнение: Зе и сотоварищи на Прикарпатье

19.06 / Мнение: Глупая идея подрыва российско-китайских отношений

22.09 / Мнение: О последнем шансе Путина

01.07 / Мнение: Почему им стоит стоять только 4 часа?

07.09 / Как Киев и Вашингтон провалили спецоперацию “вагнеровцев” в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика