Планы на уикенд: коктейли с липой, блюда с дикими травами и другие предложения ресторанов

COCOCOUTURE

В fine dining ресторане Матильды Шнуровой наступила пора первого летнего урожая, свежих ароматных трав и спелых ягод. COCOCOUTURE представил новое авторское сет-меню Игоря Гришечкина “Разнотравье”. Соединяя в одной тарелке традиционные ингредиенты и современные технологии, играя с ассоциациями и воспоминаниями, Гришечкин продолжает создавать новый облик russian haute cuisine. В большом сет-меню 14 перемен, а в малом их 9. Среди них – “Грядка”, “Сорбет из малосольного огурца”, булочка “Ромашка”, “Neокрошка с устрицей” и другие блюда.

Sartoria Lamberti

В сезонном меню ресторана новые noknocktails (или моктейли) на безалкогольнои игристом, вермуте и гидролатах. Среди них – “Липа и сливочная малина” (липовый узвар, дубовый тоник и кордиал из дикой малины с добавлением сметаны), “Белый персик” (домашний персиковый кордиал в сочетании гидролатом персикового йогурта), “Березовый спритц с безалкогольным вермутом” (березовый сок, безалкогольное игристое и вермут, лишенный алкоголя). Все напитки по 490 рублей. В меню до конца лета.

“Фаренгейт” и “Волна”

Рестораны “Фаренгейт” и “Волна” Андрея Деллоса запустили новое предложение для поклонников итальянской кухни – горячую неаполитанскую пиццу. Ее готовят на органической закваске из неаполитанской муки. Перед приготовлением пиццайола оставляет тесто “созревать” 48 часов, а после готовит ее в дровяной печи на живом огне при высокой температуре. Так, “Фаренгейт” предлагает гостям попробовать вариант пиццы с трюфелем и нежной бурратой, пиццу с лисичками и страчателлой, пиццу с пастрами BBQ, халапеньо и другие виды.

Fish Fetish и “Хорошая девочка”

Рестораны на Малой Бронной запустили меню To Go – новые позиции навынос и с возможностью попробовать их в ресторане. “Хорошая Девочка” предлагает блюда, которые доступны только для формата “навынос”. Среди тематических наборов – сет “НеВИНОватая (с лососем)” (тако с лососем на листьях салата ромейн с овощными чипсами и кремом из феты), сет “После бала” (шаверма с цыпленком, батат фри с пармезаном и трюфельная паста), сет “Утро Золушки” (шаверма с креветками, батат фри с пармезаном и трюфельная паста) и другие. Fish Fetish предлагает гостям меню take away попробовать как внутри ресторана, так и на веранде. Шеф Антон Ковальков разработал палитру рыбных гастрономических сендвичей, которые очень удобно делить на пикнике или за столиком в большой компании.

800°С Contemporary Steak

В мясном ресторане Генриха Карпина (il FORNO Group) запускается новое дерзкое, сочное и концептуальное сезонное меню с названием Stay Wild. На создание меню шеф-повара Сергея Балашова и шеф-бармена Олега Кашина вдохновила дикая природа. Среди блюд – тартар из костреца на костном мозге, такос с осьминогом, гуакамоле, халапеньо, томатами и кинзой, сет такос с морепродуктами из краба, осьминога и креветки, спагетти Meatball Black Angus, стейк миньон с фуа-гра и тутовником и другие блюда.