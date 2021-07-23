 

“Одновременно как альтернатива сливкам и вину”. Эксперт назвал необычный ингредиент, который можно добавлять в пасту

23.07.2021, 17:36, Новости дня
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“Паста с сыром, йогуртом и шпинатом – это топ. Я сам не ожидал, если честно. Такое оно нежное, прям щекочет неба. И йогурт – это же гениально: одновременно как альтернатива сливкам и вину. И при этом он не настолько плотный, как могут быть сливки. Я даже испытываю вдохновение, когда рассказываю об этом открытии”, – написал Клопотенко.

Эксперт рекомендует варить пасту в соленой воде на одну минуту меньше, чем указано на упаковке.

“Берете 100 мл воды, в которой варилась паста, нагреваете ее на медленном огне вместе со сливочным маслом, сушеным чесноком, белым перцем и сыром (100 г). Когда растает сыр, добавьте саму пасту, свежий шпинат, 100 г йогурта и перемешайте”, – описал процесс Клопотенко.

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Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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