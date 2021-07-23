 

Кравчука, который перенес операцию на сердце, на заседании ТКГ заменил Резников

23.07.2021, 17:36, Новости дня
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По его словам, Кравчук на данный момент находится на реабилитации.

При этом Арестович отказался отвечать на вопрос о состоянии здоровья первого президента Украины, сославшись на то, что это личная информация.

“Он сам ее прокомментирует в свое время”, – добавил Арестович.

Контекст:

87-летний Кравчук 28 июня не присутствовал на торжественном заседании Верховной Рады, которое было посвящено 25-летию принятия Конституции Украины, из-за плохого состояния здоровья. Пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева рассказала, что врачи запретили ему любые нагрузки. Позже стало известно, что Кравчук перенес операцию на сердце.

1 июля Общественное со ссылкой на источник в окружении Кравчука сообщило, что он не будет принимать участия в работе ТКГ из-за перенесенной операции.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ с 31 июля 2014 года. На фоне напряженных отношений Украины и Беларуси в 2020 году Кравчук в апреле 2021 года заявил, что уволится из ТКГ, если Минск останется местом для проведения переговоров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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