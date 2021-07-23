 

Киевская библиотека убрала из выставки карикатуру на Зеленского. Автор обиделся и призвал не ходить на выставку

23.07.2021, 17:36, Новости дня
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В релизе отметили, что Смаль – победитель и призер международных конкурсов карикатуры, в его портфолио более 15 тыс. опубликованных карикатур и около тысячи статей по истории, культуре, искусству и архитектуре.

22 июля художник написал в Facebook, что карикатуру, на которой изображен президент Украины Владимир Зеленский, удалили из экспозиции.

“Первый случай в биографии. Я не хочу, чтобы на мою выставку в библиотеке им. Леси Украинки приходили люди. Причина – на фото. На пустом месте была карикатура на президента Зеленского. Мелочь, но я с такой выставкой выгляжу “храбрым” карикатуристом, который насмехается безжалостно над бывшими президентами и боится нынешнего”, – отметил Смаль.

На фото, выложенном художником, видны карикатуры на президента США Джо Байдена, пятого президента Украины Петра Порошенко и считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.

https://www.facebook.com/olegsmalart/posts/2555905567889304

Директор библиотеки Ольга Романюк в комментарии “ВВС News Україна” сказала, что выставку посещает много сторонников президента, их не хотели обижать. При этом она подчеркнула, что в этой ситуации нет политической цензуры.

23 июля рукодводство библиотеки высказалось об истории с карикатурой на странице в Facebook.

“Мы заметили, что карикатура Олега Смаля на Владимира Зеленского вызвала бурную реакцию общественности и СМИ. Мы рады, что вы хотя бы таким образом обратили внимание на выставку, ведь на открытие не пришел никто из страстных поклонников творчества художника. Присутствовали только работники библиотеки”, – отметили в посте.

После скандала карикатуру вернули в экспозицию.

“Администрация библиотеки может не разделять личные взгляды или политические взгляды авторов, в фондах представлены различные взгляды и идеи. Поддерживайте художников не только словом или диванной критикой того, что вас волнует. Оставить отзыв о своеобразной творчество господина Смаля вы можете в его книге отзывов. Ждем”, – подчеркнули в библиотеке.

https://www.facebook.com/LUkLibrary/posts/4415962041781399

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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