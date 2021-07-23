 

“Могу позволить себе”. Мейхер сделала заявление о своей карьере

23.07.2021, 17:36, Новости дня
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“В предвкушении долгожданного отдыха. Около двух лет из проекта в проект – кино, телевидение, творческая мастерская, гастроли, опера. Теперь могу позволить себе отпуск”, – написала она.

Артистка не уточнила, где планирует отдыхать и сколько продлится отпуск.

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Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)

Контекст:

Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Ушинского при Киевском университете имени Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы “ВИА Гра”, проработав в коллективе с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы артистка объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

Знаменитость замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).

Мейхер также воспитывает сына Игоря (2002), которого родила в отношениях с украинским бизнесменом Александром Лищенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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