 

Зеленский уволил замглавы СБУ Баранецкого, генерал Наумов также потерял должность – СМИ

23.07.2021, 17:36, Новости дня
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Других подробностей увольнения Баранецкого он не сообщил. 

Кроме этого, источник издания сообщил о еще одном кадровом изменении в структуре СБУ. Глава ведомства Иван Баканов уволил начальника управления внутренней безопасности СБУ генерала Андрея Наумова, который фигурировал в деле о подготовке покушения как возможная жертва, отметило издание.

Указанные кадровые изменения в СБУ подтвердил источник LIGA.net в спецслужбе.

“Уволены Андрей Наумов и Руслан Баранецкий”, – сообщило агентство.

Контекст:

Баранецкий в 2015 году получил звание генерал-майора, ранее занимал должность начальника управления внутренней и собственной безопасности администрации Госпогранслужбы Украины. В июне 2019 года его назначили руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

“Украинская правда” писала, что Баранецкий в июле прошлого года года вместе с бывшим начальником Главного управления разведки Минобороны Василием Бурбой докладывали в Офисе президента Украины о проведении финальной стадии операции по бойцам ЧВК “Вагнер”. После доклада глава ОП Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию, указывало издание.

Наумов фигурировал в скандале с покушением. План убийства Наумова возник у бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного примерно в мае 2020 года, сказано в судебных материалах дела. Он, действуя из мотивов личной мести и препятствия выполнению Наумовым служебных обязанностей, “разработал детальный план” преступления и назначил себя его организатором, сказано в решении суда. Нескоромный планировал выплатить исполнителям $50 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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