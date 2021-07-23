 

Томатный сок оказался эффективным средством против болезней сердца

23.07.2021, 17:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Учёные из Японии установили, что томатный сок эффективно снижает риск возникновения болезней сердца. Он также положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.
В ходе исследования эксперты изучили влияние томатного сока на организм респондентов разных возрастов и полов. Вне зависимости от этих факторов, напиток показал себя с наилучшей стороны. Он снижал артериальное давление, что помогает разгрузить сердечно-сосудистую систему и значительно снижает риск развития патологий. Томатный сок также снижает уровень холестерина, уменьшая риск образования тромбов в сосудах и, как следствие, шанс инфаркта или инсульта значительно ниже.

Несмотря на полезность, существуют и противопоказания для ежедневного употребления томатного сока. Учёные отметили, что они в своём эксперименте проверяли действие натурального продукта из настоящих томатов без добавления соли. Даже в этом случае перед употреблением медики настоятельно рекомендуют обратиться за помощью к врачу или диетологу, чтобы исключить неприятные последствия для организма.

Источник: www.medikforum.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.06 / Все входящие — платно

04.07 / https://novayagazeta.ru/articles/2021/06/30/andreevskii-flang

07.09 / “Нет человека – нет проблемы”

03.03 / «Климатическое оружие» в Техасе

05.10 / Бруклин Бекхэм посвятил новую татуировку невесте Николе Пельтц

11.10 / Samsung Galaxy Z Fold может получить световой индикатор в шарнире

18.07 / «Нам нравится бояться уютно»

17.05 / Мнение: Дебилы,…

10.02 / Мнение: Какой должна быть «хорошая» картина по мнению среднего пользователя рунета

05.07 / Путин пожалел вдову. Не более того – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика