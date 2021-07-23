Томатный сок оказался эффективным средством против болезней сердца

Учёные из Японии установили, что томатный сок эффективно снижает риск возникновения болезней сердца. Он также положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.

В ходе исследования эксперты изучили влияние томатного сока на организм респондентов разных возрастов и полов. Вне зависимости от этих факторов, напиток показал себя с наилучшей стороны. Он снижал артериальное давление, что помогает разгрузить сердечно-сосудистую систему и значительно снижает риск развития патологий. Томатный сок также снижает уровень холестерина, уменьшая риск образования тромбов в сосудах и, как следствие, шанс инфаркта или инсульта значительно ниже.

Несмотря на полезность, существуют и противопоказания для ежедневного употребления томатного сока. Учёные отметили, что они в своём эксперименте проверяли действие натурального продукта из настоящих томатов без добавления соли. Даже в этом случае перед употреблением медики настоятельно рекомендуют обратиться за помощью к врачу или диетологу, чтобы исключить неприятные последствия для организма.

Источник: www.medikforum.ru