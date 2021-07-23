 

Выращенный на деньги российского бюджета камчатский лосось уплыл на Аляску

23.07.2021, 17:31, Разное
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В американском штате Аляска зафиксировали аномальное количество лосося, приплывшего с океана в местные реки на нерест. Очевидцы сообщали, как длина рыбного потока простиралась на многие километры вдоль водоема, а экологи назвали прирост лососевых рекордным за всю историю наблюдений.

Американские журналисты и морские биологи выяснили, что половина приплывших рыб оказалась не местной, а камчатской. Позже уже российские разводчики лососей сообщили, что почти весь выведенный за прошлые годы нерест куда-то исчез 6 месяцев назад. Оказалось, это были лососи из правительственной программы “Доступная рыба России” по увеличению количества вылова рыбы для её удешевления на отечественном рынке. Программа стартовала в 2017 году и обошлась федеральному бюджету в 760 миллионов рублей.

Ученные так и не смогли объяснить причину такой массовый миграции на такое большое расстояние.

“Что-то случилось в середине января, после чего лососи решили покинуть акваторию России, больше ничего сказать не можем”, — заявила биолог Анастасия Щукина.

Власти Аляски в шутку поблагодарили своих камчатских коллег и заявили, что часть выловленного лосося пойдет на экспорт для конкурирования со скандинавской рыбой. Тем временем, на российском рынке красная рыба за неделю подорожала на 55% и прогнозируется её дефицит до 2022 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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