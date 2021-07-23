Das Erste – во время наводнения в Германии система предупреждения не везде работала эффективно

Масштабы ущерба, нанесённого стихией в ряде немецких регионов, до сих пор трудно оценить, пишет Das Erste: власти говорят о беспрецедентном природном катаклизме, унёсшем десятки жизней и стоившем миллиарды евро. Между тем, у многих возникают вопросы о системе предупреждения: издание отмечает, что она не была одинаковой и в ряде районов распространялась через коммерческие, а не государственные приложения.



Reuters

Даже спустя несколько дней после паводка и наводнений в землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн — Вестфалия масштабы катастрофы оценить трудно, пишет Das Erste. По словам министра внутренних дел Рейнланд-Пфальца Роджера Левентца, подобных ситуаций в истории ФРГ ещё не было. Природный катаклизм унёс жизни 170 человек: ещё 155 жителей федеральной земли числятся пропавшими без вести.

В наиболее пострадавшем районе Арвайлер сошлись воедино «все возможные неблагоприятные факторы», отмечает Левентц. Многие жители Арвайлера до сих пор не могут оправиться от произошедшего. Стихия уничтожала не только здания, но и важные объекты инфраструктуры, связанные с обеспечением электроэнергией и водой: нанесённый ущерб оценивают в миллиардных объёмах.

В последние дни всё чаще поднимается вопрос о том, возможно ли было заранее предупредить жителей региона об опасности, пишет Das Erste. По словам главы ведомства гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Армина Шустера, предупредительная система сработала. Все региональные ответственные ведомства в одно и то же время получили предупреждения о надвигающейся непогоде от немецкой метеорологической службы. При этом не все жители восприняли предупреждения всерьёз.

Однако не все муниципальные администрации в одинаковой манере предупредили жителей о надвигающейся опасности, отмечает издание. К примеру, в Арвайлере сообщение было распространено с помощью приложения, созданного страховыми компаниями, а сообщений от ведомства гражданской защиты не поступало.

Для предотвращения подобных ситуаций в будущем премьер Северного Рейна — Вестфалии Армин Лашет намерен перейти на предупреждения по SMS, отмечает Das Erste. Что касается финансовой помощи пострадавшим, то в минувший четверг власти региона согласовали сумму в €200 млн. Между тем, в пострадавших районах снова растёт беспокойство в связи с погодой. Согласно данным немецкой метеорологической службы, на следующих выходных опять возможны грозы и ливни, способные опять усугубить ситуацию с паводком.