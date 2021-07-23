Heidelberg24 – немецкая журналистка измазалась грязью, чтобы лучше выглядеть в кадре

Репортёр телеканала RTL Сюзанна Олен нарочно обмазалась илом перед включением из зоны наводнений, пишет Heidelberg24. Когда эти кадры попали в сеть, канал отстранил её от работы. Сама Олен принесла извинения за свою ошибку и объяснила, что до этого несколько дней помогала наводить порядок на месте событий, поэтому ей было стыдно появиться перед другими волонтёрами и перед камерой во всём чистом.



Facebook / Susanna Ohlen

По-видимому, чтобы выглядеть более аутентично, корреспондент RTL Сюзанна Олен перед включением из зоны наводнений в Бад-Мюнстерайфеле обмазала свою одежду илом, пишет Heidelberg24.

В связи с этой скандальной ситуацией, в которой она нарочно испачкалась в грязи, канал RTL отстранил репортёра от работы. «Действия нашего репортёра явно противоречат основным принципам журналистики и нашим собственным стандартам. Поэтому мы прямо в понедельник, после того как об этом узнали, отстранили её от работы», — заявила в четверг официальный представитель телеканала.

Ранее об инциденте сообщили немецкий таблоид Bild и мюнхенский новостной портал Tz.de. Телеведущая Олен, которая также ведёт программу «Доброе утро, Германия», была представлена в репортаже RTL как женщина, которая деятельно помогала в работах по наведению порядка в Бад-Мюнстерайфеле после наводнения. В интернете появились видеозаписи, на которых Олен запечатлена втирающей ил в свою одежду. Канал RTL считает сделанные из какого-то дома кадры недостоверными, однако собирается внимательно рассмотреть соответствующие упрёки.

Artikel: "Aufräumarbeiten nach Flut: RTL-Moderatorin Susanna Ohlen packt in Bad Münstereifel mit an"

Was auch geschah:pic.twitter.com/zp1p3XbAaK

— Argo Nerd (@argonerd) July 22, 2021

В сообщении в Instagram вечером в четверг Сюзанна Олен лично высказалась по поводу своего опрометчивого поступка: «В понедельник перед включением для «Доброе утро, Германия» в зоне наводнения я совершила серьёзную ошибку. После того как в предшествующие дни я уже в частном порядке помогала в регионе, в то утро мне было стыдно стоять перед другими помощниками перед камерой в чистой одежде».

Поэтому она, «не подумав, измазала одежду илом». «Со мной как с журналистом такого никогда не должно было произойти. Как с человеком, который искренне сочувствует страданиям всех, кого это коснулось, со мной это случилось. Я прошу прощения», — закончила Олен своё сообщение.

Остаётся только ждать, как отреагирует на эти извинения канал RTL и когда Сюзанна Олен снова будет допущена к вещанию. Популярная телеведущая в сентябре 2015 года полностью перешла в программу «Доброе утро, Германия», где она с тех пор является главной ведущей утренней телепрограммы с понедельника по пятницу, отмечает Heidelberg24.