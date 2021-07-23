В 2021 году водопроводную воду в Москве проверили более миллиона раз

В российской столице работает впечатляющая по размерам система водоснабжения. Тысячи километров водопроводных

сетей каждый день обеспечивают москвичей почти тремя миллионами кубометров чистой воды. За функционированием сложнейшей системы и качеством потребляемой воды постоянно следят лучшие специалисты.

Контроль качества воды в Москве проводится по 184 показателям на каждом этапе ее следования: от водохранилищ, до конечного потребителя. Только за период с января по июнь состояние городской водопроводной воды проверили более миллиона раз. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

“Ежедневно столица потребляет 2,8 миллиона кубометров воды, в городе проложено более 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта огромная система нуждается в постоянном контроле: сегодня состояние водопроводной воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю”, – уточнил заммэра.

На первом этапе специалисты проверяют воду в водохранилищах – они берут пробы на разной глубине. Таким образом можно выявить отличия в ее составе и получить полную картину о состоянии водоемов. Следующий этап – проверка воды с помощью автоматических анализаторов, установленных на станциях водоподготовки и в городской распределительной сети. Прибор способен отслеживать такие показатели, как мутность, цвет и электропроводность жидкости.

Все данные с анализаторов поступают в единую информационную систему. Это позволяет оперативно принимать решения по изменению технологических режимов очистки воды. Кроме того, оперативную проверку проводят в специально оборудованных мобильных экспресс-лабораториях. Специалисты выполняют анализ на месте проведения работ на водопроводных сетях.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что специалисты следят за состоянием воды круглосуточно и вносят корректировки в технологию водоподготовки. При необходимости они проводят дополнительную очистку с помощью порошка из активированного угля или чаще промывают песчаные и угольные фильтры. Благодаря этому вода становится прозрачной, обеззараженной, из нее устраняются неприятные запахи и привкусы.