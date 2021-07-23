В Кижах открыли церковь Преображения Господня после реставрации

Министр культуры РФ Ольга Любимова открыла церковь Преображения Господня на острове Кижи после реставрации, сообщили в пресс-службе министерства.

В Минкульте сообщили, что «Любимова посетила Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи» и приняла участие в торжественном открытии после реставрации церкви Преображения Господня Кижского архитектурного ансамбля», передает РИА «Новости».

Отмечается, что в реставрации церкви участвовали около 100 специалистов. На открытии сотрудников музея-заповедника и реставраторов отметили наградами.

«Многолетняя реставрация церкви Преображения Господня, а также величественного золоченного резного иконостаса – пример титанического труда отечественных мастеров деревянного зодчества и реставраторов. В общей сложности 100 уникальных специалистов трудились на этом объекте, создан Всероссийский центр сохранения деревянного зодчества имени Рахманова», – рассказала министр.

На покрытие главок церкви потребовалось «свыше 35 тыс. лемешин – осиновых черепичек, каждая из которых была изготовлена вручную по древней технологии при помощи плотницкого топора». Также отреставрировали и золоченный резной иконостас, в его состав входят более 100 подлинных икон северного письма XVII–XIX веков.

«Сейчас у нас более 7 тыс. объектов уникального деревянного зодчества, 3,5 тыс. из них находятся в тяжелом состоянии. И открывшаяся после реставрации церковь Преображения Господня, безусловно, является символом того, как уникальные знания в дальнейшем смогут быть применены и на других объектах. Огромные слова благодарности всем тем, кто трудился здесь», – отметила Любимова, добавив, что им удалось превзойти изначальные прогнозы и сохранить более 60% исторического материала.

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Публикация от Гид Карелии Светлана Шарапенко (@guide_in_karelia)

Напомним, всемирно известный остров Кижи находится в Карелии. На нем расположен архитектурный ансамбль, состоящий из двух церквей и колокольни XVIII-XIX веков.

Ранее фонтаны XVIII века «Солнце» и «Тритон» открылись в Петергофе после реставрации.