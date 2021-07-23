 

ВЦИОМ: 75% россиян не поддерживают однополые браки

23.07.2021, 16:56, Новости дня
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Около 75% россиян негативно относятся к однополым бракам, категоричнее всего оказались мужчины и люди в возрасте от 35 лет, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Согласно исследованию ВЦИОМ, к однополым бракам большинство россиян относятся отрицательно (75%, наименьшее значение наблюдалось в 2005 году – 59%, наибольшее – в 2015 году, 80%). Чаще других категорично не согласны с данным правом мужчины и люди в возрасте от 35 лет (свыше 65%). передает ТАСС.

Как уточнили в исследовании, полностью поддерживают право на официальную регистрацию однополых браков 5% опрошенных, еще 7% – скорее согласны с такой позицией. Респонденты от 18 до 24 лет чаще других согласны с правом однополых пар на официальные отношения (39%),

В ВЦИОМ также отметили, что мнения о том, что сексуальная ориентация – частное дело каждого, придерживаются 31% опрошенных россиян. Это наивысший показатель за все 17 лет исследования ВЦИОМ темы однополых отношений. Так, в 2014 году такого мнения придерживались 24% опрошенных, в 2013 – 17%, а в 2015 – 22%.

Кроме того, почти каждый четвертый житель России (23%) считает, что представители сексуальных меньшинств – это больные люди, которым нужна медицинская помощь. Этот показатель за последние 17 лет менялся незначительно: 22%, 21%, 20% и 23% в 2004, 2013, 2015 и в 2021 годах соответственно.

Доля тех, кто считает, что представители сексуальных меньшинств – опасные люди, уменьшилась по сравнению с 2015 годом (20% против 11% в 2021 году) и вернулась к показателям 2004 года, когда данного мнения придерживались 12% опрошенных.

Напомним, что Совет Госдумы принял заявление «В связи с решением Европейского суда по правам человека с требованием признания в Российской Федерации однополых браков», депутаты назвали это навязыванием чуждых ценностей.



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