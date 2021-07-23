Бывшая жена принца Люксембурга снова вышла замуж

Спустя три с небольшим месяца с момента, как бывший муж Тесси Антони (ранее – Тесси Люксембургской) принц Луи объявил о помолвке, она сама вышла замуж. Новым избранником Тесси стал швейцарский бизнесмен Фрэнк Флоссель. В конце февраля пара объявила в социальных сетях, что они вскоре станут родителями, а сегодня днем влюбленные сыграли скромную свадьбу в Цюрихе, на которой присутствовали только самые близкие.

Из-за пандемии коронавируса друзья молодоженов следили за торжеством на расстоянии – они смотрели прямую трансляцию с экранов своих смартфонов и поздравляли пару в сторис. Сама Тесси опубликовала в ленту рисунок обручальных колец и поблагодарила всех за теплые слова.

Для церемонии бракосочетания Тесси, которая через несколько недель снова станет мамой (для нее будущий малыш станет уже третьим, а для Фрэнка – вторым) выбрала белое платье с V-образным вырезом, черным поясом с цветком и оборками, которые чешуей ниспадают по юбке до самого пола. Волосы невеста убрала в элегантный пучок.

Напомним, этот брак для Тесси уже второй. Тесси Антони в свое время называли Золушкой, ведь ее история чем-то напоминала сюжет известной всем сказки. Она родилась в небогатой семье – ее отец был плиточником, но позже Тесси встретила самого настоящего принца – Луи, третьего сына правящих монархов, великого герцога Анри и герцогини Марии Терезы – и в 2006 году вышла за него замуж. У них родилось двое сыновей (12 марта 2006-го родился Габриэль, а 21 сентября 2007-го – Ной), но сказка так и не получила счастливого финала: сначала Тесси потеряла третьего ребенка, а затем, в 2017 году, они с Луи по непонятной причине решили развестись. О выкидыше она смогла рассказать публично лишь через год.

Через некоторое время принцесса Тесси начала заново строить свое счастье. С Фрэнком они знакомы много лет, но роман с ним принцесса рассекретила лишь в прошлом году.

Тесси и Фрэнк

А 6 апреля этого года бывший муж Тесси, 34-летний принц Людовик Люксембургский обручился со своей новой возлюбленной, которую зовут Скарлетт-Лорен Сирг. Королевский дворец опубликовал соответствующее заявление в Instagram, сопроводив его тремя портретами: одно фото из личного архива влюбленных и два официальных снимка пары.

Для него этот брак тоже станет вторым. Принц Луи – третий сын ныне правящих монархов. Всего у герцогов Анри и Марии Терезы пятеро детей: Гийом, Феликс, Луи, Александра и Себастьян. Сам Луи много лет назад отказался от права на люксембургский престол, но сохранил за собой титул и выполняет лишь церемониальные функции.

Принц Люксембургский Луи и его экс-супруга, принцесса Тесси с сыновьями Габриэлем и Ноем

Сыновья Тесси и принца Луи