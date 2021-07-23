 

Участница “Танцев со звездами” Зарицкая: Я умею делать колесо, сажусь на шпагат, если что

23.07.2021, 16:42, Новости дня
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“Что у меня с танцами? У меня с танцами любовь. Когда была маленькой, танцевала. Я умею делать колесо, сажусь на шпагат, если что”, – рассказала она.

По словам Зарицкой, она всегда хотела принять участие в “Танцах со звездами”.

“Но мне всегда что-то мешало – то комплексы, то еще что-то, и я всегда откладывала”, – призналась она.

Зарицкая подчеркнула, что намерена бороться за победу.

Контекст:

Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.

Впервые судьей шоу стал украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing With The Star на канале ABC Максим Чмерковский. Имена других судей пока не разглашаются. Дату премьеры шоу организаторы также не называют.

В числе участников шоу, кроме Зарицкой, заявлены:

украинская певица Джамала;
солист украинской группы “Танок на майдані Конго” (ТНМК) Олег Михайлюта (Фагот);
актер и стриптизер Алексей Суровцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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