Google посвятил дудл-игру открытию Олимпиады в Токио
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Пользователям предлагается пройти игру, в которой они смогут проверить свои силы в семи видах спорта.
На старте игры каждый пользователь может присоединиться к одной из четырех команд, таким образом поучаствовав в глобальном рейтинге в режиме реального времени.
Главный герой дудла – кошка Лаки, которой нужно победить чемпионов во всех семи видах спорта.
Презентацию игры, получившей название Doodle Champion Island Games, Google опубликовал в YouTube на канале, посвященном дудлам поисковика.
ВИДЕОВидео: GoogleDoodles / YouTube
Контекст:
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они пройдут без зрителей с 23 июля по 8 августа.
В соревнованиях примут участие около 11 тыс. спортсменов из 200 стран.
Украину будут представлять 157 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.
Флаг Украины на открытии Олимпиады несли два спортсмена – Елена Костевич и Богдан Никишин.
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