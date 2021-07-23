Google посвятил дудл-игру открытию Олимпиады в Токио

Пользователям предлагается пройти игру, в которой они смогут проверить свои силы в семи видах спорта.

На старте игры каждый пользователь может присоединиться к одной из четырех команд, таким образом поучаствовав в глобальном рейтинге в режиме реального времени.

Главный герой дудла – кошка Лаки, которой нужно победить чемпионов во всех семи видах спорта.

Презентацию игры, получившей название Doodle Champion Island Games, Google опубликовал в YouTube на канале, посвященном дудлам поисковика.

ВИДЕОВидео: GoogleDoodles / YouTube

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они пройдут без зрителей с 23 июля по 8 августа.

В соревнованиях примут участие около 11 тыс. спортсменов из 200 стран.

Украину будут представлять 157 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.

Флаг Украины на открытии Олимпиады несли два спортсмена – Елена Костевич и Богдан Никишин.

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