Алексей Пушков напомнил, как НАТО обманул Россию в 90-е годы

Алексей Пушков напомнил соотечественникам о том, какие обещания давали РФ руководители НАТО в 90-е годы. Сейчас Альянс обвиняет Москву в отсутствии доверия, однако его политика основана на обмане.

НАТО периодически делает в адрес РФ различные негативные замечания и выпады. Нередко его руководство заявляет об отсутствии у Москвы доверия к Альянсу. Председатель Комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков прокомментировал отношения РФ с Североатлантическим альянсом. Политик уверен, что нельзя забывать о том, как Запад еще много лет назад обманул россиян.

В 1990-х годах Михаил Горбачев, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Советского Союза и первый президент России, проводил переговоры с НАТО. Тогда Михаила Сергеевича заверили в отсутствии намерений расширения Альянса на Восток. Однако никаких документальных подтверждений этому никто Кремлю не предоставил.

При этом, поскольку чиновники НАТО не подписывали каких-либо договоров, впоследствии все обещания были забыты. Более того, бывшая советница президента США Рональда Рейгана, Сюзанна Масси заявила, что Горбачева тогда обманули, пообещав, что необходимые соглашения будут оформлены и подписаны немного позже. Учитывая данный неприятный факт лжи со стороны НАТО, о нем необходимо помнить как в России, так и на Западе. В том числе, и перед тем, как упрекать Россию в чем-либо.

Источник: inforeactor.ru