 

Организаторы МАКС-2021 сократили интервалы движения общественного транспорта

23.07.2021, 16:32, Разное
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Увеличение количества составов пригородных поездов Казанского направления и числа курсирующих между платформами “Отдых”, “Есенинская” и выставочным комплексом автобусов позволяет выполнять рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению социальной дистанции на транспорте. Также стала чаще проводиться санитарная обработка подвижного состава.

В преддверии дней массового посещения на площадке авиасалона усилили контроль за ношением масок в закрытых помещениях. В местах массового посещения появились дополнительные санитайзеры.

Устроитель АО “Авиасалон” готовился к МАКС-2021 в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по проведению профилактических мероприятий для предупреждения распространения коронавируса при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности. Представители ведомства присутствуют на площадке мероприятия и контролируют ситуацию.

Безопасность участников и посетителей МАКС-2021 – приоритет для организаторов. АО “Авиасалон” продолжит выполнять требования и рекомендации Роспотребнадзора.

Международный авиационно-космический салон МАКС проводится в подмосковном городе Жуковский с 20 по 25 июля. Масштабное мероприятие проходит в пятнадцатый раз.



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