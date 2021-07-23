Мнение: Почему забаррикадировался Тверской суд Москвы?

Как законопослушный гражданин России я обязан уважать суд. Но как мне уважать, к примеру, Тверской районный суд Москвы, если в этом суде, похоже, плевать хотят на российское законодательство и обеспечение такого принципа правосудие, как гласность и открытость судебных процессов?

В среду в Тверском суде рассматривался административный иск против Генеральной прокуратуры России. Процесс показался мне интересным и я решил поприсутствать на судебном заседании. Заранее отправил зяавку на аккредитацию. Но из суда пришел вот такой вот ответ.

В целях противодействия распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также в целях обеспечения соблюдения положений Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 года № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 2 марта 2020 года № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 18 марта 2020 года № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», от 30 марта 2020 года № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019» Президиум Верховного Суда Российской Федерации и Президиум Совета Суде Российской Федерации принял 8 апреля 2020 года постановление № 821, которым в организацию работы судов до 11 мая 2020 года внесены существенные ограничения, связанные с личным приемом граждан, рассмотрением дел и материалов.

В связи с истечением установленного в п. 9 постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации и Президиума Совета Суде Российской Федерации от 8 апреля 2020 года № 821 срока действия указанного документа, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации в адрес судов направлено письмо «О деятельности судов и органов Судебного департамента в полном объеме с 12 мая 2020 года» от 7 мая 2020 года № СД-АГ/667, в котором обращено внимание на необходимость соблюдения в судах в период распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) требований, предусмотренных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации и условиями режима повышенной готовности, введенного в соответствующем субъекте Российской Федерации, включая режим самоизоляции отдельных категорий граждан, правила социального дистанцирования и использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Организация и обеспечение судебных заседаний должны осуществляться с соблюдением указанных требований и с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в субъекте Российской Федерации, рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальных органов, возраста, состояния здоровья работников.

В соответствии с Указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» на территории города Москвы введены ограничительные меры, при которых суды города Москвы не прекращали свою работу и продолжают действовать в ограниченном для посещения режиме. Согласно п. 12 Указа Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» граждане обязаны соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), а органы власти, организации и индивидуальные предприниматели, а также иные лица, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обязаны обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки), социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

На основании п. 2.2 Указа Мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности» продолжают действовать ограничения, связанные с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) в случаях посещения зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых осуществляется реализация товаров, работ, услуг гражданам, нахождения в транспорте общего пользования, на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта (железнодорожные вокзалы, станции, пассажирские платформы, пешеходные настилы, мосты и тоннели), легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу, а также правила социального дистанцирования.

В связи с существенным увеличением выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19) и необходимостью строгого соблюдения рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, частично изменен режим работы Московского городского суда, районных судов города Москвы, мировых судей города Москвы:

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории города Москвы в связи с распространением новой коронавирусной инфекции частично изменен режим работы Московского городского суда, районных судов города Москвы, мировых судей города Москвы.

1. Личный прием граждан председателями судов временно приостановлен.

2. Процессуальные документы граждане могут подать, воспользовавшись услугами почтовой связи или же личным кабинетом Единого информационного портала судов общей юрисдикции города Москвы (для подачи документов в адрес районных судов, Московского городского суда).

3. В случае необходимости подать обращения непроцессуального характера граждане могут воспользоваться сервисами Электронной приемной Единого информационного портала, расположенными в вертикальном меню интернет-страницы соответствующего суда («Сервисы» – «Электронная приемная» – «Подать обращение»)

4. Доступ в здания судов лиц, не являющихся участниками процессов, в том числе представителей средств массовой информации, временно ограничен.

Все зарегистрированные дела и материалы подлежат рассмотрению в соответствии с расписанием.

Вход в здания судов участников судебных разбирательств осуществляется строго при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) и возможен после измерения температуры тела посетителя специальным устройством. В зданиях судов, в том числе в помещениях канцелярий, экспедиций и пр., следует соблюдать социальную дистанцию.

В случае улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки перечисленные меры могут быть частично или полностью отменены, о чем будет сообщено дополнительно на Едином информационном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

С учетом вышеизложенного, в условиях сложной эпидемиологической обстановки, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, не может подвергаться сомнению наличие достаточных правовых оснований у судов города Москвы для того, чтобы требовать от посетителей соблюдения ограничительных мер, направленных на защиту жизни и здоровья граждан, которые введены органами государственной власти в целях обеспечения эпидемиологического благополучия населения.

Учитывая, что судебная система призвана обеспечивать действенную защиту прав и законных интересов лиц и организаций, в том числе потерпевших от преступлений, посредством правильного и своевременного рассмотрения и разрешения гражданских, административных и уголовных дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, суды города Москвы даже в условиях сложной эпидемиологической обстановки не прекращали свою деятельность, а продолжают эффективно и надлежащим образом рассматривать гражданские, административные и уголовные дела в целях обеспечения гарантированности судебной защиты.

С уважением,

приемная председателя Тверского районного суда города Москвы

В общем, Тверской суд прикрылся коронавирусом и решил закрыть процесс от прессы ( я оказался не единственным представителм СМИ, кого в минувшую среду не пустили на заседание). И как это понимать? В одном здании с Тверским судом рботает Мещанский суд. С проходом на заседания Мещанского сдуа проблем нет. И в Мосгорсуд на заседания можно попасть, и в другие районные суды Москвы, и в Верховный суд России. если есть справка о вакцинации или ПЦР-тест, в аккредитации не отказывают…. А в Тверском суде забаррикадировались. Это потому что ответчик по иску Генеральная прокуратура? И в Тверском суде от греха подальше решили засекретить процесс?

И как мне после этого уважать Тверской районный суд Москвы?

Фотография отсюда

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