 

Отдыхающие в Сочи начали купаться в море, несмотря на штормовое предупреждение

23.07.2021, 16:04, Новости дня
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Отдыхающие купаются в море в Сочи, несмотря на закрытие пляжей, связанное с объявлением штормового предупреждения.

На центральном сочинском пляже люди купаются, не обращая внимания на прогнозы синоптиков и штормовое предупреждение. На берегу работает спасательная служба пляжа, которая не рекомендует окунаться в воду.

«Уважаемые отдыхающие, воздержитесь от купания, в том числе с детьми, это опасно», – говорит спасатель, передает РИА «Новости».

Пресс-служба администрации города в четверг сообщала, что все пляжи в Сочи закрыты для купания из-за штормового предупреждения, которое продлится до 23 июля. Жителям и гостям курорта также рекомендовано воздержаться от отдыха у воды.



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