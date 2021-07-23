 

Лавров объяснил нехватку поставок «Спутника V» всем ждущим вакцину странам

23.07.2021, 16:04, Новости дня
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В России, к сожалению, пока не хватает производственных мощностей, чтобы удовлетворить запросы всех желающих за рубежом на поставки вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил глава МИД Сергей Лавров.

Лавров сообщил в рамках вебинара «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы», прошедшего на площадке «Единой России», что на данный момент около 70 стран признали на национальном уровне «Спутник V» для распространения на своей территории, и для РФ «важно обеспечить выполнение тех контрактных обязательств, которые мы уже подписали», однако «не хватает пока еще производственных мощностей, чтобы удовлетворить всех тех, кто хочет (вакцину)», передает РИА «Новости».

«Именно поэтому, но не только поэтому, а потому что мы всегда выступаем за сотрудничество, мы переносим, договариваемся со странами, которые обладают соответствующей фармацевтической базой – переносим производство, лицензионно, и в Индию, и с Китаем сейчас договариваемся, с Белоруссией, с целым рядом других стран, которые имеют необходимую производственную базу», – отметил он.

Ранее аргентиские СМИ опубликовали письмо советницы президента страны Сесилии Никколини руководству РФПИ, отравленное 7 июля. В нем она просила срочно прислать партии второго компонента препарата и предупредила, что существует риск разрыва контракта из-за задержек в поставках.

Позже она уточнила, что власти Аргентины просят не считать их письмо о «Спутнике V» угрозой.

В Кремле заявили, что (РФПИ) находится в контакте с Аргентиной по вопросу задержки поставок вакцины, чтобы урегулировать этот вопрос.

Напомним, «Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса, поступившей в Аргентину.



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