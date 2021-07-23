Их собачье дело

Гибель животных под колесами в РФ — не редкость. Редкость — когда виновные несут за это ответственность. История одного смертельного наезда.

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В конце весны в дачном потребительском кооперативе (ДПК) «Лесной хуторок» во Владимирской области случилось происшествие — дикое и безысходное. На проселочной дороге некий житель С. (ФИО есть в редакции. — О. П.) переехал собаку. Она не бросилась к машине внезапно. Не выскочила под колеса из темноты. Камера видеонаблюдения зафиксировала наезд, и случился он при свете дня: вот С. на своем Subaru Forester медленно подъезжает к лежащей на дороге собаке, безусловно, видит ее, притормаживает, сигналит. Животное поднимает голову, но не уходит. Водитель тоже не пытается выйти. Выждав буквально пару секунд, медленно едет дальше — по собаке.

Рассказывая эту историю, жительница поселка Аня (имя по просьбе собеседницы изменено. — О. П.) заметно волнуется: «У наших соседей по даче есть… То есть была теперь уже собака Лада. Очень доброжелательная ко всем, она довольно свободно передвигалась по поселку. Ее все знали, дети с ней играли. Есть запись с камеры: на ней Лада лежит прямо посредине дороги — спит на солнышке. Он (водитель Subaru. — О. П.) останавливается, на записи видно, что Лада поднимает голову, смотрит на машину. И он спокойно переезжает ее — очень медленно, сначала передними, потом задними колесами. А потом уезжает. Это всё дети видели — вы представляете?!»

Тому, что животное устроилось на дороге, объяснение есть. Простое и понятное. Дорога здесь — это совсем короткий участок грунтовки, который ведет в тупик. Две-три машины в день местные считают серьезным «траффиком». В сам поселок попасть можно только через шлагбаум. То есть чужие здесь не ездят.

Что до собаки, то в своей прошлой бесхозной жизни она обитала при гаражном кооперативе. Поэтому ни машин, ни их хозяев не боялась. Наконец, земля к тому времени еще оставалась сырой, а дорога, напротив, — хорошо прогрелась на солнце. Вот собака и решила прилечь там, где комфортней. На сигнал среагировала, но с места не двинулась — так и это понятно: старой была собака, подслеповатой.

Переехав ее, С. медленно повернул к своему дому, это буквально в 50 метрах. «За рулем сидел он сам, — продолжает Анна, — рядом его жена.

Они переехали собаку, спокойно припарковались, не спеша разгрузились и стали елочки высаживать». А собака еще была жива и оставалась на дороге.

Со своего участка семейство прекрасно видело и ее, и прибежавшего хозяина, и собравшийся народ. «Они поглядывали на нас и занимались своими делами и улыбались», — говорит один из жителей поселка. Это, к слову, хорошо видно на записи с камеры: мирные дачные заботы.

О том, что случилось, хозяин собаки Александр узнал от соседки — она видела казнь в окно и сразу позвонила: «Быстрей бегите, вашу собаку раздавили». Александр — один из немногих постоянных жителей «Лесного хуторка». Большинство, С. в том числе, бывают здесь наездами.

«Я побежал к дороге, дочка (в сентябре ей только семь исполнится) — за мной. Уже у калитки поймал ее. Но забор у нас из штакетника, и она, конечно, углядела раздавленную собаку, видела, как та умирает. Потом задавала вопросы совсем недетские: почему он так сделал? Потом участковый дочку опрашивал — где была, что видела?»

Истории со сбитыми животными — домашними и дикими — не редкость. По данным МВД, в 2019 году в РФ зафиксировано 435 ДТП подобного рода. А за 10 месяцев 2020-го — 611.

Описанный выше случай подпадает сразу под несколько статьей КоАП, Гражданского и Уголовного кодекса. Начнем с того, что наезд на животное однозначно приравнивается к ДТП. Даже если это случилось во дворе жилого дома. Поэтому на водителя накладываются те же обязательства, что и при любой другой аварии.

Если, сбив животное, он скрылся, то попадает под статью как оставивший место ДТП (лишение прав года на полтора или 15 суток). Хозяин Subaru попал и в камеры видеонаблюдения, и на глаза свидетелям. Но административное дело по факту происшествия возбудили лишь после шума, поднятого в прессе. А до этого в приватном разговоре Александру намекнули, что по его заявлению будет стопроцентный отказ, даже протокол составлять не стоит.

Опущена и еще одна сторона дела. Может, не для всех это очевидно, но к домашним животным применяются общие правила об имуществе, потому что таковыми, по закону, они и являются. То есть ранение или смерть домашнего питомца — это нанесение ущерба собственности конкретного гражданина, который вправе требовать возмещения.

Но Александр добивался возбуждения уголовного дела. И соседи его поддержали. Факт не просто ДТП, а вопиющей жестокости для всех очевиден. Буквально за три дня люди собрали более сотни подписей под коллективным заявлением в полицию. Основания требовать именно уголовного наказания есть. Если доказано, что водитель мог избежать наезда на животное, но не сделал этого, его поведение классифицируется как уголовное преступление. И статья есть — № 245 «Жестокое обращение с животными». А это уже не только огромные штрафы, но и лишение свободы на срок до трех лет (в отдельных случаях до пяти).

Важный нюанс, касающийся судебной практики: чем крупнее собака, тем сложнее доказывать невиновность водителя. В нашем случае речь идет о животном весом около 35 кг. Через такое препятствие можно проехать незаметно для себя? Как бы то ни было, в ОМВД РФ по Александровскому району (здесь находится «Лесной хуторок») после проверки в возбуждении уголовного дела отказали. Полиция не увидела в деянии водителя внедорожника состава преступления. Похоже, для полиции видеосъемка умышленного наезда оказалась менее убедительной, чем доводы виновника трагедии.

А виновник, надо сказать, путается в показаниях. СМИ он рассказывает, что увидел пену изо рта собаки, решил, что та бешеная, и побоялся выходить. Потом вдруг

предполагает, что ее сбил кто-то другой. Или, может, собака сама умерла еще до его приезда. Непонятно, правда, как она «мертвая» подняла голову на звук сигнала — на съемке это отчетливо видно.

Самой нелепой оказалась версия про обочину, по которой С., если верить его словам, объехал животное. Правда, в полицейском протоколе обочины уже не было.

Жена водителя Subaru рассказала полиции свое (документально зафиксированное) видение истории о том, как муж заранее начал подавать сигналы, чтобы собака ушла с дороги. Та не уходила. Тогда он решил проехать над собакой, пропустив ее между колес автомобиля. Жена уточнила: сможет ли, не зацепив? Муж заверил: сможет.

Экспертиза вскрытия подтвердила, что собака умерла от множественных разрывов внутренних органов. А после удара ее развернуло на 180 градусов. На съемке хорошо просматривается положение тела до и после наезда. Только ознакомившись с видеозаписью, гражданка поняла, что произошло, — во всяком случае, так говорит. Реального наезда оба сидящих в Subaru не почувствовали. Почему не вышли проверить, удался ли маневр, совершаемый ТС массой свыше 1500 кг? А такого вопроса полиция им, похоже, не задавала.

Почему отказали в возбуждении уголовного дела? На этот вопрос представитель местной прокуратуры, с которым Александр имел неофициальную беседу, ответил примерно следующее: понимаете, в пресловутой 245-й статье речь идет о том, что вред умышленно наносит человек. Но любое ДТП, связанное с автомобилем, трактуют почему-то как неосторожность. Следуя этой логике, ответственность должен нести автомобиль, «подставивший» своего хозяина.

И что в сухом остатке? Собака улеглась на дорогу — значит, сама виновата. Дорога была проселочной и тупиковой — какие здесь могут быть ДТП. Виновник переехал животное умышленно, но в трактовке прокурорских работников это вышло по неосторожности. Похоже, именно в таком ключе и рассматривались события в «Лесном хуторке».

Сейчас хозяин погибшей собаки готовит жалобу в прокуратуру. Но надежд не испытывает. Дозвониться же до виновника трагедии не удалось. Впрочем, меня предупредили: на звонки по номеру, которым располагает полиция, он с некоторых пор не отвечает.

Ольга Путилова

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