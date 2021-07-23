 

Кирилл Серебренников, Полина Аскери, Анастасия Меськова и другие на светском ужине в Москве

23.07.2021, 16:00, Разное
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22 июля в ресторане “Турандот” прошел гала-ужин The Collections, посвященный выходу новой коллекции High Artistry дома Montblanc. Мероприятие посетили Кирилл Серебренников, Ангелина и Полина Аскери, Ольга и Константин Андрикопулос, Антон и Елена Пинские, Игорь Гаранин, Юрате Гураускайте, Лаура Джугелия, Иляна Эрднеева, Илья Бачурин, Александр Сирадекиан, Анастасия Меськова и многие другие.

В коллекцию вошли пишущие инструменты, отсылающие к историческим и культурным событиям: желтые и красные ручки в честь возведения Великой Китайской стены, золотая — с прообразом японской миниатюры, перо с портретом сэра Артура Конана Дойла, другое пишущее устройство из чистого золота отсылает к коронации Наполеона Бонапарта и, наконец, последнее посвящено Лучано Паваротти, опере Пуччини “Турандот”, самой известной арии тенора.

После того как гости заказали инициалы у каллиграфа и экспертизы графолога, все переместились в Серебряный зал, где их ждал изысканный ужин от шеф-повара ресторана Дмитрия Еремеева. Пять блюд стали метафорами тех стран, которые изображены на изделиях: Китая, Японии, Англии, Франции и Италии. А каждый курс сопровождала музыкальная партия в исполнении оперных солистов.

Полина АскериКирилл СеребренниковЮрате ГураускайтеАнастасия МеськоваИляна ЭрднееваОльга и Константин АндрикопулосИлья БачуринКирилл СеребренниковАнгелина и Полина Аскери



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