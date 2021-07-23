 

“С такими буйками не утонишь”, “Пышечка ты наша”. Семенович поплескалась в бассейне в купальнике с глубоким декольте

23.07.2021, 15:50, Новости дня
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Артистка показала, как плещется в воде, держась за бортик одной рукой. Происходящее она снимала с верхнего ракурса, запечатлев грудь крупным планом.

Семенович отметила, что проводит отпуск в Греции.

“С такими буйками не утонешь”, – отреагировали пользователи сети.

“Поправилась”, – отметили подписчики.

“Пышечка ты наша”, – оценили ролик поклонники.

“Секси-бомбочка с аппетитными формочками”, – прокомментировали ролик фолловеры.

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Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

Контекст:

Семенович родилась в 1980 году в Москве. С трех лет начала заниматься фигурным катанием, была призеркой на международных соревнованиях. В 2003 году, после завершения спортивной карьеры из-за травмы мениска, Семенович стала участницей группы “Блестящие”, которую покинула спустя четыре года. Сейчас она ведет программу “Дембельский альбом” на “Русском радио”.

В 2018 году Семенович внесли в базу данных сайта “Миротворец” за нарушение государственной границы Украины “с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым” и “с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе”, а также за участие в российских пропагандистских мероприятиях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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