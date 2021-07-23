 

В Кривом Роге полиция освободила семилетнего мальчика, прикованного цепью к батарее

23.07.2021, 15:50, Новости дня
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Мальчик сам позвонил на линию 102 и рассказал, что сожитель матери бьет его и приковал ногу к батарее цепью.

Прибывшие на место полицейские освободили ребенка и отвезли в больницу. Они установили, что сожитель матери приковал мальчика цепью к батарее, а сам пошел на работу. По его словам, таким образом он пытался “перевоспитать” ребенка, который якобы постоянно убегает из дома.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до пяти лет.

30-летнего мужчину задержали. Решается вопрос о вручении ему сообщения о подозрении и избрании меры пресечения. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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