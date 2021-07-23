Проблемы со зрением могут снижать умственные способности

Ученые пришли к выводу, что проблемы со зрением могут влиять на ухудшение умственных способностей. Речь идет о снижении когнитивных функций, связанных с вниманием и памятью.

В исследовании американских специалистов приняли участие более тысячи человек возрастом около 70 лет. В течение семи лет авторы научной работы наблюдали за здоровьем испытуемых. Они изучали связь между зрением и различными когнитивными способностями людей.

Результаты проведенного исследования показали, что ухудшение зрения провоцирует снижение умственных способностей. Пациенты становились невнимательными, наблюдались проблемы с речью и памятью. Ученые установили тесную взаимосвязь между здоровьем глаз и старением головного мозга.

К слову, на умственные способности плохо влияет сидящий образ жизни. Низкая физическая активность провоцирует развитие ожирения. На фоне этого снижается концентрация внимания.

Источник: jamanetwork.com