 

Ученые назвали необратимое последствие дефицита витамина B12

23.07.2021, 15:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Медики рассказали о необратимом последствии дефицита в организме витамина В12. Этот элемент является важным и необходимым для нормального осуществления многих процессов.
В основном В12 содержится в мясе. Если организм не способен нормально усваивать данный элемент, со временем дадут о себе знать симптомы дефицита. Человек станет чувствовать усталость, кожа примет бледный оттенок.

По мере нарастания дефицита могут развиваться опасные последствия. В частности, начинает появляться одышка, ухудшаться память, наблюдаются трудности с мышлением. Исследователи обнаружили связь между низким уровнем В12 и повышенным риском развития болезни Альцгеймера.

Нехватка В12 влияет на продуцирование миелина. Данное вещество защищает нервы и помогает им в передаче импульсов. Сначала человек чувствует покалывание и онемение в конечностях, но со временем возникают более серьезные проблемы с движением.

Определить возможный дефицит В12 можно по анализу крови. Среди основных симптомов можно выделить головную боль, повышенную раздражительность, небольшие язвы во рту, запоры, изменение зрения.

Источник: profile.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.10 / Сергей Лазарев трогательно поздравил свою маму с днем рождения

04.06 / Певица Asti впечатлила поклонников оригинальным макияжем: “Я не волшебник, а только учусь”

11.11 / Паршивая война – Личное мнение

27.05 / Польская домохозяйка собрала на Kickstarter 18 млн евро на поимку Лукашенко

20.08 / Украина распространяет абсурдные оправдания за антироссийскую провокацию в Минске

15.06 / Милонов о слезах Бузовой: Губерниев тот еще тролль

13.10 / Эксперт: Для Москвы Бабарико более предпочтительная фигура, чем Лукашенко

07.06 / Капитан танкера «Вице-адмирал Паромов» назвал преимущества корабля

07.05 / Американские спасатели смогут отказать в помощи расистам и гомофобам

19.02 / Пострадали люди: автобус с пассажирами попал в ДТП в Хабаровском крае

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика