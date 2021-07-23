Ученые назвали необратимое последствие дефицита витамина B12
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Медики рассказали о необратимом последствии дефицита в организме витамина В12. Этот элемент является важным и необходимым для нормального осуществления многих процессов.
В основном В12 содержится в мясе. Если организм не способен нормально усваивать данный элемент, со временем дадут о себе знать симптомы дефицита. Человек станет чувствовать усталость, кожа примет бледный оттенок.
По мере нарастания дефицита могут развиваться опасные последствия. В частности, начинает появляться одышка, ухудшаться память, наблюдаются трудности с мышлением. Исследователи обнаружили связь между низким уровнем В12 и повышенным риском развития болезни Альцгеймера.
Нехватка В12 влияет на продуцирование миелина. Данное вещество защищает нервы и помогает им в передаче импульсов. Сначала человек чувствует покалывание и онемение в конечностях, но со временем возникают более серьезные проблемы с движением.
Определить возможный дефицит В12 можно по анализу крови. Среди основных симптомов можно выделить головную боль, повышенную раздражительность, небольшие язвы во рту, запоры, изменение зрения.
Источник: profile.ru
Смотреть комментарии → Комментариев нет